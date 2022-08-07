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В Испании человек погиб после забега с быками
В Испании человек погиб после забега с быками - РИА Новости, 07.08.2022
В Испании человек погиб после забега с быками
Один человек скончался от травм, полученных во время забега с быками, сообщает мэрия испанского муниципалитета Сонеха. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:28
2022-08-07T18:28
2022-08-07T18:28
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек скончался от травм, полученных во время забега с быками, сообщает мэрия испанского муниципалитета Сонеха.Отмечается, что в муниципалитете объявлен траур до вторника.Ранее в Валенсии сообщили о смерти трех человек в результате травм, полученных во время массовых забегов с быками в рамках национальных фестивалей.Bous al carrer ("Быки на улице") – испанская традиция с участием быков, в рамках которой животных выпускают на улицы города, обычно за несколько часов до корриды. Вдоль улиц устанавливают специальные ограждения, чтобы участники забега могли перепрыгнуть через них и оказаться в безопасности, однако периодически участники или зрители получают травмы или гибнут.
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валенсия (область), в мире, испания, происшествия
В Испании человек погиб после забега с быками
В испанском муниципалитете Сонеха один человек погиб после забега с быками
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек скончался от травм, полученных во время забега с быками, сообщает мэрия испанского муниципалитета Сонеха.
"Мы с сожалением вынуждены сообщить ужасную новость о смерти молодого человека... который в прошлую пятницу получил серьезную травму из-за удара быка", - говорится в заявлении, распространенном в социальных сетях мэрии.
Отмечается, что в муниципалитете объявлен траур до вторника.
Ранее в Валенсии
сообщили о смерти трех человек в результате травм, полученных во время массовых забегов с быками в рамках национальных фестивалей.
Bous al carrer ("Быки на улице") – испанская традиция с участием быков, в рамках которой животных выпускают на улицы города, обычно за несколько часов до корриды. Вдоль улиц устанавливают специальные ограждения, чтобы участники забега могли перепрыгнуть через них и оказаться в безопасности, однако периодически участники или зрители получают травмы или гибнут.