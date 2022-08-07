https://ria.ru/20220807/byki-1807878547.html

В Испании человек погиб после забега с быками

В Испании человек погиб после забега с быками - РИА Новости, 07.08.2022

В Испании человек погиб после забега с быками

Один человек скончался от травм, полученных во время забега с быками, сообщает мэрия испанского муниципалитета Сонеха. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:28

2022-08-07T18:28

2022-08-07T18:28

валенсия (область)

в мире

испания

происшествия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек скончался от травм, полученных во время забега с быками, сообщает мэрия испанского муниципалитета Сонеха.Отмечается, что в муниципалитете объявлен траур до вторника.Ранее в Валенсии сообщили о смерти трех человек в результате травм, полученных во время массовых забегов с быками в рамках национальных фестивалей.Bous al carrer ("Быки на улице") – испанская традиция с участием быков, в рамках которой животных выпускают на улицы города, обычно за несколько часов до корриды. Вдоль улиц устанавливают специальные ограждения, чтобы участники забега могли перепрыгнуть через них и оказаться в безопасности, однако периодически участники или зрители получают травмы или гибнут.

https://ria.ru/20220806/shakhta-1807696634.html

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валенсия (область), в мире, испания, происшествия