12:20 07.08.2022 (обновлено: 12:21 07.08.2022)
Браун предупредил о риске наступления "зимы нищеты" для британцев
Гордон Браун: без экстренного бюджета миллионы британцев обречены на "зиму нищеты"
© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бывший премьер Британии Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае миллионы детей и пенсионеров обречены на "зиму нищеты".
"Борис Джонсон, (бывший глава минфина Риши) Сунак и (министр иностранных дел Лиз) Трасс должны на этой неделе согласится на чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, следует созвать парламент, чтобы заставить их так поступить", - написал Браун в статье для газеты Guardian.
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Он добавил, что нет ничего морального в том, что "равнодушные лидеры" обрекают "миллионы уязвимых и невинных детей и пенсионеров на ужасную зиму нищеты".
По мнению экс-премьера, "финансовая бомба замедленного действия" взорвется в октябре в связи с ростом цен на топливо.
По данным газеты, которая ссылается на исследование Йоркского университета, к январю более 4 миллионов домохозяйств (примерно 11,6 миллиона человек) будут тратить более четверти чистого дохода на топливо. Более 3 миллионов домохозяйств в свою очередь будут выделять на эти нужды по меньшей мере 30% чистого дохода.