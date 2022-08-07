https://ria.ru/20220807/britaniya-1807837399.html

Браун предупредил о риске наступления "зимы нищеты" для британцев

Браун предупредил о риске наступления "зимы нищеты" для британцев - РИА Новости, 07.08.2022

Браун предупредил о риске наступления "зимы нищеты" для британцев

Бывший премьер Британии Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:20

2022-08-07T12:20

2022-08-07T12:21

в мире

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бывший премьер Британии Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае миллионы детей и пенсионеров обречены на "зиму нищеты"."Борис Джонсон, (бывший глава минфина Риши) Сунак и (министр иностранных дел Лиз) Трасс должны на этой неделе согласится на чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, следует созвать парламент, чтобы заставить их так поступить", - написал Браун в статье для газеты Guardian.Он добавил, что нет ничего морального в том, что "равнодушные лидеры" обрекают "миллионы уязвимых и невинных детей и пенсионеров на ужасную зиму нищеты".По мнению экс-премьера, "финансовая бомба замедленного действия" взорвется в октябре в связи с ростом цен на топливо.По данным газеты, которая ссылается на исследование Йоркского университета, к январю более 4 миллионов домохозяйств (примерно 11,6 миллиона человек) будут тратить более четверти чистого дохода на топливо. Более 3 миллионов домохозяйств в свою очередь будут выделять на эти нужды по меньшей мере 30% чистого дохода.

https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html

https://ria.ru/20220805/konflikt-1807377645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, гордон браун, великобритания, риши сунак, лиз трасс