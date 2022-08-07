Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал
В Иркутской области дети из ДНР отдохнут в оздоровительном лагере на Байкале
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Дети из ДНР приехали отдыхать в оздоровительный лагерь на Байкале, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В Иркутск прибыла группа детей из Донецкой Народной Республики. Остаток лета они проведут в оздоровительном лагере на Байкале. Всего приехало 22 ребенка и трое сопровождающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в лагере для детей подготовили творческую и спортивную программу. Они посетят иркутский нерпинарий и познакомятся с историей столицы Приангарья во время экскурсии.
Поскольку на Байкале в середине августа уже прохладно, детям заранее купили теплую одежду и обувь, предварительно выяснив размеры каждого ребенка. Также школьникам в Иркутске приобретут все необходимое для нового учебного года.
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