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Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал - РИА Новости, 07.08.2022
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Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал
Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал - РИА Новости, 07.08.2022
Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал
Дети из ДНР приехали отдыхать в оздоровительный лагерь на Байкале, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:06
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байкал
иркутск
россия
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ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Дети из ДНР приехали отдыхать в оздоровительный лагерь на Байкале, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Отмечается, что в лагере для детей подготовили творческую и спортивную программу. Они посетят иркутский нерпинарий и познакомятся с историей столицы Приангарья во время экскурсии.Поскольку на Байкале в середине августа уже прохладно, детям заранее купили теплую одежду и обувь, предварительно выяснив размеры каждого ребенка. Также школьникам в Иркутске приобретут все необходимое для нового учебного года.
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байкал, иркутск, россия, днр
15:06 07.08.2022
 
Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал

В Иркутской области дети из ДНР отдохнут в оздоровительном лагере на Байкале

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Дети из ДНР приехали отдыхать в оздоровительный лагерь на Байкале, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутск прибыла группа детей из Донецкой Народной Республики. Остаток лета они проведут в оздоровительном лагере на Байкале. Всего приехало 22 ребенка и трое сопровождающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в лагере для детей подготовили творческую и спортивную программу. Они посетят иркутский нерпинарий и познакомятся с историей столицы Приангарья во время экскурсии.
Поскольку на Байкале в середине августа уже прохладно, детям заранее купили теплую одежду и обувь, предварительно выяснив размеры каждого ребенка. Также школьникам в Иркутске приобретут все необходимое для нового учебного года.
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