https://ria.ru/20220807/baykal-1807853749.html

Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал

Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал - РИА Новости, 07.08.2022

Дети из ДНР приехали отдыхать на Байкал

Дети из ДНР приехали отдыхать в оздоровительный лагерь на Байкале, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:06

2022-08-07T15:06

2022-08-07T15:06

байкал

иркутск

россия

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116008_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_39d32f12a3783863791c4085d2948a5c.jpg

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Дети из ДНР приехали отдыхать в оздоровительный лагерь на Байкале, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Отмечается, что в лагере для детей подготовили творческую и спортивную программу. Они посетят иркутский нерпинарий и познакомятся с историей столицы Приангарья во время экскурсии.Поскольку на Байкале в середине августа уже прохладно, детям заранее купили теплую одежду и обувь, предварительно выяснив размеры каждого ребенка. Также школьникам в Иркутске приобретут все необходимое для нового учебного года.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806984045.html

байкал

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, иркутск, россия, днр