https://ria.ru/20220806/zhara-1807728317.html

Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро

Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро - РИА Новости, 06.08.2022

Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро

Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, автостанции "Орехово" и восьми вокзалах города, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:40

2022-08-06T14:40

2022-08-06T14:40

общество

москва

центральная пригородная пассажирская компания

ленинградский вокзал

домодедово (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798215297_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_29fb921cf128907f55ac6a628e8f7f90.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, автостанции "Орехово" и восьми вокзалах города, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Третий день подряд раздаем воду пассажирам в транспорте. Получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово", - говорится в сообщении.Также отмечается, что прохладную питьевую воду перевозчик ЦППК раздавал на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах, а также на станциях: Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская.Кроме того, на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов. В самые жаркие часы после полудня также бесплатную бутилированную воду пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево предлагает "Аэроэкспресс".

https://ria.ru/20220806/zhara-1807699490.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, центральная пригородная пассажирская компания, ленинградский вокзал, домодедово (аэропорт)