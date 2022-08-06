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Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро - РИА Новости, 06.08.2022
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Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро
Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро - РИА Новости, 06.08.2022
Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, автостанции "Орехово" и восьми вокзалах города, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:40
2022-08-06T14:40
общество
москва
центральная пригородная пассажирская компания
ленинградский вокзал
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, автостанции "Орехово" и восьми вокзалах города, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Третий день подряд раздаем воду пассажирам в транспорте. Получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово", - говорится в сообщении.Также отмечается, что прохладную питьевую воду перевозчик ЦППК раздавал на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах, а также на станциях: Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская.Кроме того, на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов. В самые жаркие часы после полудня также бесплатную бутилированную воду пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево предлагает "Аэроэкспресс".
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общество, москва, центральная пригородная пассажирская компания, ленинградский вокзал, домодедово (аэропорт)
14:40 06.08.2022
 
Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро

Москвичам из-за жары раздают воду на восьми станциях метро и на восьми вокзалах

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, автостанции "Орехово" и восьми вокзалах города, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Третий день подряд раздаем воду пассажирам в транспорте. Получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что прохладную питьевую воду перевозчик ЦППК раздавал на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах, а также на станциях: Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская.
Кроме того, на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов. В самые жаркие часы после полудня также бесплатную бутилированную воду пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево предлагает "Аэроэкспресс".
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ОбществоМоскваЦентральная пригородная пассажирская компанияЛенинградский вокзалДомодедово (аэропорт)
 
 
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