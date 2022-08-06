https://ria.ru/20220806/zapad-1807697686.html

Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ

Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ - РИА Новости, 06.08.2022

Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ

Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда", которая помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне, пишет... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:01

2022-08-06T10:01

2022-08-06T16:47

в мире

россия

сша

евразия

джо байден

китай

нарендра моди

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда", которая помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне, пишет Мишель Гурфинкель в статье для газеты The Wall Street Journal."Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России", — говорится в публикации.По мнению автора, о разработке западными странами новой стратегической концепции свидетельствуют ближневосточное турне Джо Байдена, а также онлайн-саммит четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден). Гурфинкель напомнил, что изначально группу создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, но позже советник главы Белого дома по национальный безопасности Джейк Салливан сравнил ее с "четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия".В 1940 году геополитик Николас Спайкмен разработал собственную геополитическую концепцию "Римленд" (Дуговая земля. — Прим. ред.), описав ее в работе "География мира". Согласно теории, континентальные империи, в том числе СССР и альянс Москвы и Пекина, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья (Западной и средиземноморской Европы) через Ближний Восток (арабо-турецко-персидский мир) в муссонные земли (южная и восточная Азия).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220806/putin-1807694047.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

россия

сша

евразия

китай

индия

австралия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, евразия, джо байден, китай, нарендра моди, яир лапид (министр иностранных дел израиля), владимир путин, индия, австралия, джейк салливан