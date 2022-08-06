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Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ - РИА Новости, 06.08.2022
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Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ
Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ - РИА Новости, 06.08.2022
Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ
Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда", которая помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне, пишет... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:01
2022-08-06T16:47
в мире
россия
сша
евразия
джо байден
китай
нарендра моди
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда", которая помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне, пишет Мишель Гурфинкель в статье для газеты The Wall Street Journal."Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России", — говорится в публикации.По мнению автора, о разработке западными странами новой стратегической концепции свидетельствуют ближневосточное турне Джо Байдена, а также онлайн-саммит четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден). Гурфинкель напомнил, что изначально группу создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, но позже советник главы Белого дома по национальный безопасности Джейк Салливан сравнил ее с "четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия".В 1940 году геополитик Николас Спайкмен разработал собственную геополитическую концепцию "Римленд" (Дуговая земля. — Прим. ред.), описав ее в работе "География мира". Согласно теории, континентальные империи, в том числе СССР и альянс Москвы и Пекина, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья (Западной и средиземноморской Европы) через Ближний Восток (арабо-турецко-персидский мир) в муссонные земли (южная и восточная Азия).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220806/putin-1807694047.html
https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html
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россия
сша
евразия
китай
индия
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в мире, россия, сша, евразия, джо байден, китай, нарендра моди, яир лапид (министр иностранных дел израиля), владимир путин, индия, австралия, джейк салливан
10:01 06.08.2022 (обновлено: 16:47 06.08.2022)
 
Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ

WSJ: Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда"

© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда", которая помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне, пишет Мишель Гурфинкель в статье для газеты The Wall Street Journal.
"Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России", — говорится в публикации.
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По мнению автора, о разработке западными странами новой стратегической концепции свидетельствуют ближневосточное турне Джо Байдена, а также онлайн-саммит четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден).
Гурфинкель напомнил, что изначально группу создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, но позже советник главы Белого дома по национальный безопасности Джейк Салливан сравнил ее с "четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия".
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В 1940 году геополитик Николас Спайкмен разработал собственную геополитическую концепцию "Римленд" (Дуговая земля. — Прим. ред.), описав ее в работе "География мира". Согласно теории, континентальные империи, в том числе СССР и альянс Москвы и Пекина, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья (Западной и средиземноморской Европы) через Ближний Восток (арабо-турецко-персидский мир) в муссонные земли (южная и восточная Азия).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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В миреРоссияСШАЕвразияДжо БайденКитайНарендра МодиЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Владимир ПутинИндияАвстралияДжейк Салливан
 
 
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