10:01 06.08.2022 (обновлено: 16:47 06.08.2022)
Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ
WSJ: Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда"
Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции "Римленда", которая помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне, пишет Мишель Гурфинкель в статье для газеты The Wall Street Journal.
"Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России", — говорится в публикации.
По мнению автора, о разработке западными странами новой стратегической концепции свидетельствуют ближневосточное турне Джо Байдена, а также онлайн-саммит четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден).
Гурфинкель напомнил, что изначально группу создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, но позже советник главы Белого дома по национальный безопасности Джейк Салливан сравнил ее с "четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия".
Вчера, 08:00Запад хочет себе другой глобус
В 1940 году геополитик Николас Спайкмен разработал собственную геополитическую концепцию "Римленд" (Дуговая земля. — Прим. ред.), описав ее в работе "География мира". Согласно теории, континентальные империи, в том числе СССР и альянс Москвы и Пекина, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья (Западной и средиземноморской Европы) через Ближний Восток (арабо-турецко-персидский мир) в муссонные земли (южная и восточная Азия).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.