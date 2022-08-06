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В Абхазии двоим россиянам могут дать пожизненные сроки за наркотики - РИА Новости, 06.08.2022
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В Абхазии двоим россиянам могут дать пожизненные сроки за наркотики
В Абхазии двоим россиянам могут дать пожизненные сроки за наркотики - РИА Новости, 06.08.2022
В Абхазии двоим россиянам могут дать пожизненные сроки за наркотики
Задержанные в Абхазии с крупной партией наркотиков двое жителей Ставропольского края могут получить пожизненное заключение, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:55
2022-08-06T17:56
в мире
абхазия
россия
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СУХУМ, 6 авг – РИА Новости. Задержанные в Абхазии с крупной партией наркотиков двое жителей Ставропольского края могут получить пожизненное заключение, сообщает пресс-служба МВД республики.В общей сложности у россиян изъято около 40 грамм сильнодействующего наркотика, расфасованного в 98 закладок и один полиэтиленовый пакет."Наркотики в особо крупном размере, расфасованные для реализации, изъяты сотрудниками правоохранительных органов… В отношении Владимира Романкова и Александра Чепель возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 УК РА, которые наказываются длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Расследование проводит следственное управление МВД Республики Абхазия. В отношении вышеназванных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.При задержании один из подозреваемых оказал сопротивление сотрудникам милиции и скрылся с места преступления, но позже был задержан и доставлен в МВД. "При бегстве мужчина скинул имеющийся при себе сверток с 35 заизолированными в белую и синюю ленту со свертками со светлым веществом внутри. У другого мужчины было изъято 47 свертков. Он признался, что планировал продавать наркотики на территории Абхазии", - уточнили в ведомстве.Также сотрудники МВД обнаружили ранее сделанные россиянами закладки. "Романков и Чепель посредством мобильного приложения "Telegram" пересылали данные геологации о сделанных тайных закладках наркотического вещества контакту под псевдонимам "Катя", являющимся координатором данной преступной группы. По оперативным данным, конечному потребителю наркотик сбывался уже известным каналом "Марго", - сообщили в пресс-службе.В Абхазии с 1 марта 2020 года вступил в силу закон о смертной казни за распространение наркотиков. За оборот наркотиков в особо крупных размерах назначается пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Осужденные также не подлежат помилованию. По данным Генпрокуратуры республики, на данный момент в Абхазии есть трое пожизненно осужденных за распространение наркотиков особо крупных размерах.
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в мире, абхазия, россия
17:55 06.08.2022 (обновлено: 17:56 06.08.2022)
 
В Абхазии двоим россиянам могут дать пожизненные сроки за наркотики

Россияне, задержанные в Абхазии с партией наркотиков, могут получить пожизненные сроки

© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 6 авг – РИА Новости. Задержанные в Абхазии с крупной партией наркотиков двое жителей Ставропольского края могут получить пожизненное заключение, сообщает пресс-служба МВД республики.
В общей сложности у россиян изъято около 40 грамм сильнодействующего наркотика, расфасованного в 98 закладок и один полиэтиленовый пакет.
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"Наркотики в особо крупном размере, расфасованные для реализации, изъяты сотрудниками правоохранительных органов… В отношении Владимира Романкова и Александра Чепель возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 УК РА, которые наказываются длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Расследование проводит следственное управление МВД Республики Абхазия. В отношении вышеназванных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
При задержании один из подозреваемых оказал сопротивление сотрудникам милиции и скрылся с места преступления, но позже был задержан и доставлен в МВД. "При бегстве мужчина скинул имеющийся при себе сверток с 35 заизолированными в белую и синюю ленту со свертками со светлым веществом внутри. У другого мужчины было изъято 47 свертков. Он признался, что планировал продавать наркотики на территории Абхазии", - уточнили в ведомстве.
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Также сотрудники МВД обнаружили ранее сделанные россиянами закладки. "Романков и Чепель посредством мобильного приложения "Telegram" пересылали данные геологации о сделанных тайных закладках наркотического вещества контакту под псевдонимам "Катя", являющимся координатором данной преступной группы. По оперативным данным, конечному потребителю наркотик сбывался уже известным каналом "Марго", - сообщили в пресс-службе.
В Абхазии с 1 марта 2020 года вступил в силу закон о смертной казни за распространение наркотиков. За оборот наркотиков в особо крупных размерах назначается пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Осужденные также не подлежат помилованию. По данным Генпрокуратуры республики, на данный момент в Абхазии есть трое пожизненно осужденных за распространение наркотиков особо крупных размерах.
 
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