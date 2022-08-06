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В Испании задержали членов украинской преступной группировки - РИА Новости, 06.08.2022
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В Испании задержали членов украинской преступной группировки
В Испании задержали членов украинской преступной группировки - РИА Новости, 06.08.2022
В Испании задержали членов украинской преступной группировки
Национальная полиция Испании задержала четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:45
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в мире
испания
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников."Четверо задержанных, члены украинской преступной группировки, вымогавшей деньги у соотечественников, применяя чрезмерное насилие", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Отмечается, что в мае они ограбили трех беженок с Украины в городе Бенидорм, связав им руки и закрыв рты кляпами.
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в мире, испания, украина
13:45 06.08.2022
 
В Испании задержали членов украинской преступной группировки

В Испании задержали членов украинской группировки, вымогавшей деньги у соотечественников

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Барселоне
Сотрудник полиции в Барселоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Барселоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников.
"Четверо задержанных, члены украинской преступной группировки, вымогавшей деньги у соотечественников, применяя чрезмерное насилие", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Отмечается, что в мае они ограбили трех беженок с Украины в городе Бенидорм, связав им руки и закрыв рты кляпами.
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