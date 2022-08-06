https://ria.ru/20220806/zaderzhanie-1807721741.html

В Испании задержали членов украинской преступной группировки

В Испании задержали членов украинской преступной группировки - РИА Новости, 06.08.2022

В Испании задержали членов украинской преступной группировки

Национальная полиция Испании задержала четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:45

2022-08-06T13:45

2022-08-06T13:45

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников."Четверо задержанных, члены украинской преступной группировки, вымогавшей деньги у соотечественников, применяя чрезмерное насилие", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Отмечается, что в мае они ограбили трех беженок с Украины в городе Бенидорм, связав им руки и закрыв рты кляпами.

https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

испания

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, украина