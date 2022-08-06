https://ria.ru/20220806/yaponiya-1807692953.html

Пережившая атаку на Хиросиму призвала не допустить ее повторения

Пережившая атаку на Хиросиму призвала не допустить ее повторения - РИА Новости, 06.08.2022

Пережившая атаку на Хиросиму призвала не допустить ее повторения

Мир не должен повторить трагедию Хиросимы и Нагасаки, но такая угроза остается, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии 77-й годовщины ядерной атаки США... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:16

2022-08-06T09:16

2022-08-06T09:16

в мире

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Мир не должен повторить трагедию Хиросимы и Нагасаки, но такая угроза остается, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии 77-й годовщины ядерной атаки США на Японию очевидец трагедии Тошико Танака.ВС США сбросили атомную бомбу "Малыш" на японский город Хиросима утром 6 августа. Несколько дней спустя, 9 августа, атомная бомба "Толстяк" была сброшена на жителей Нагасаки. При атаках, по имеющимся данным, мгновенно погибли 80 тысяч человек, еще более 200 тысяч скончались от последствий взрывов и облучения.Атомная бомбардировка, которая в конечном итоге вынудила Японию пойти на капитуляцию и тем самым окончательно завершить 15 августа Вторую мировую войну, стала первым и единственным пока случаем применения ядерного оружия."Я хочу, чтобы мы были последними, кто пострадал от этой жестокости. Это нечеловеческое оружие никогда не должно быть применено ни против кого в мире", - говорит 82-летняя Тошико Танака, которая до сих пор живет в Хиросиме.В день атаки ей было шесть лет, в то утро она шла в школу. Вспоминая тот день, женщина рассказывает: "Неожиданно кто-то закричал: "Самолет врага, Б29!". Я посмотрела наверх на небо и увидела два самолета", - рассказывает пожилая японка. "Потом по глазам ударил ярчайший свет и все вокруг стало белым. Я ничего не могла видеть, обожгло голову, левую щеку, спину, правую руку. Повсюду поднялась пыль и закрыла все небо. Стало совершенно темно", - вспоминает женщина.Танака, оказавшаяся менее чем в трех километрах от места падения атомной бомбы, признается, что на всю жизнь запомнила "странный вкус" поднятой при взрыве пыли и боль от ожогов."Я добралась до дома, но он был полностью разрушен, мне повезло, что мама была все еще жива. Она увидела меня, но не узнала, настолько мое тело было обезображено ожогами", - рассказывает собеседница агентства. Ее некому и негде было лечить - все близлежащие больницы были разрушены, а врачи - убиты при взрыве. Атомная бомба упала недалеко от детской больницы Хиросимы. "Жизнь человека зависела от его судьбы и силы организма", - рассказывает Танака.Именно судьба спасла ее семью от гибели: за неделю до атаки они переехали в дом, расположенный в трех километрах от эпицентра будущего взрыва, их бывший дом находился в самом эпицентре. Но и это спасло не всех, судьба родной тети, вышедшей из дома незадолго до падения бомбы, так и осталась неизвестна. Полностью была разрушена начальная школа около старого дома Танаки, все воспитанники погибли.Через шесть лет после трагедии у девочки начали проявляться признаки лучевой болезни - слабость, тошнота, опухоли. Многие выжившие, рассказывает она, вскоре умерли от лейкемии. "Ядерное оружие приносит огромный урон и продолжает убивать многих людей и после удара", - говорит японка.На протяжении десятилетий она не могла говорить о пережитом. Лишь 13 лет назад, в свои семьдесят лет, женщина, которая сегодня увлекается перегородчатой эмалью, приняла решение рассказать о своем опыте. Она делает это в надежде предотвратить подобные трагедии в будущем.Она напоминает, что в мире сегодня существует по меньшей мере 13 тысяч действующих ядерных боеголовок. А потому, по ее словам, "события Хиросимы и Нагасаки - это не прошлое, это реальная угроза и сегодня"."Я хочу, чтобы все люди в мире разделяли идею о том, что ядерное оружие и человечество не могут сосуществовать", - говорит собеседница агентства. Она убеждена, что ядерное оружие не может способствовать поддержанию мира на планете, но может лишь уничтожить всех живущих на ней.Она говорит, что "до тех пор, пока некоторые страны остаются обладателями ядерного оружия, невозможно убедить другие государства от их создания". "История ядерного оружия закончится лишь тогда, когда в мире полностью запретят ядерное оружие", - добавляет Танака. Потому, по ее словам, несмотря на сложности подобного политического решения, "крайне важно, чтобы ядерные державы присоединились к Договору о запрете ядерного оружия".Ранее в январе организация "Бюллетень ученых-атомщиков" предупредила, что символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2022 году, как и в 2021-м, остаются на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе. Ученые считают, что, несмотря на усилия США и РФ по продлению ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях), ситуация с глобальной безопасностью не улучшилась.

https://ria.ru/20220806/ssha-1807691859.html

https://ria.ru/20220806/tseremoniya-1807680339.html

https://ria.ru/20220804/riski-1807125968.html

https://ria.ru/20220806/ssha-1807691859.html

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, вооруженные силы сша