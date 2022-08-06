https://ria.ru/20220806/vuz-1807775602.html

Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах

Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 06.08.2022

Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в вузах, поскольку высокий конкурс за места в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:33

2022-08-06T20:33

2022-08-06T20:33

общество

госдума рф

россия

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в вузах, поскольку высокий конкурс за места в государственных вузах укрепляет позиции платного образования."Призываю Минобрнауки срочно увеличить число бюджетных мест в вузах… Положение дел в системе высшего образования не выдерживает никакой критики. Каждый год министерство обещает провести увеличение количества бюджетных мест, но существенных изменений до сих пор не произошло. В конечном итоге это ставит преграду на пути поступления в высшие учебные заведения талантливой молодёжи и тормозит реализацию программы импортозамещения", - написал Миронов в своем Telegram-канале.По его словам, если говорить о бюджетных местах для бакалавров, то в 2022-м примут всего 340 тысяч молодых людей, а значит, конкурс среди абитуриентов составляет 18,5 человека на одно место.Парламентарий выразил надежду, что в осеннюю сессию Госдумы положение дел в этом вопросе сдвинется с мёртвой точки, и осенью партия постарается добиться принятия нужных законопроектов.

https://ria.ru/20220730/pensiya-1806015392.html

https://ria.ru/20220804/ombudsmen-1807149528.html

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общество, госдума рф, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"