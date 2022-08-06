Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах
Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в государственных вузах
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в вузах, поскольку высокий конкурс за места в государственных вузах укрепляет позиции платного образования.
"Призываю Минобрнауки срочно увеличить число бюджетных мест в вузах… Положение дел в системе высшего образования не выдерживает никакой критики. Каждый год министерство обещает провести увеличение количества бюджетных мест, но существенных изменений до сих пор не произошло. В конечном итоге это ставит преграду на пути поступления в высшие учебные заведения талантливой молодёжи и тормозит реализацию программы импортозамещения", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
По его словам, если говорить о бюджетных местах для бакалавров, то в 2022-м примут всего 340 тысяч молодых людей, а значит, конкурс среди абитуриентов составляет 18,5 человека на одно место.
"Для меня очевидно, что высочайший конкурс и небольшое в масштабах страны количество бюджетных мест приведут лишь к укреплению позиций постоянно дорожающего платного образования, что абсолютно недопустимо", - также сообщил Миронов.
Парламентарий выразил надежду, что в осеннюю сессию Госдумы положение дел в этом вопросе сдвинется с мёртвой точки, и осенью партия постарается добиться принятия нужных законопроектов.