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Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 06.08.2022
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Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах
Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 06.08.2022
Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в вузах, поскольку высокий конкурс за места в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:33
2022-08-06T20:33
общество
госдума рф
россия
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в вузах, поскольку высокий конкурс за места в государственных вузах укрепляет позиции платного образования."Призываю Минобрнауки срочно увеличить число бюджетных мест в вузах… Положение дел в системе высшего образования не выдерживает никакой критики. Каждый год министерство обещает провести увеличение количества бюджетных мест, но существенных изменений до сих пор не произошло. В конечном итоге это ставит преграду на пути поступления в высшие учебные заведения талантливой молодёжи и тормозит реализацию программы импортозамещения", - написал Миронов в своем Telegram-канале.По его словам, если говорить о бюджетных местах для бакалавров, то в 2022-м примут всего 340 тысяч молодых людей, а значит, конкурс среди абитуриентов составляет 18,5 человека на одно место.Парламентарий выразил надежду, что в осеннюю сессию Госдумы положение дел в этом вопросе сдвинется с мёртвой точки, и осенью партия постарается добиться принятия нужных законопроектов.
https://ria.ru/20220730/pensiya-1806015392.html
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общество, госдума рф, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
20:33 06.08.2022
 
Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах

Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в государственных вузах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить число бюджетных мест в вузах, поскольку высокий конкурс за места в государственных вузах укрепляет позиции платного образования.
"Призываю Минобрнауки срочно увеличить число бюджетных мест в вузах… Положение дел в системе высшего образования не выдерживает никакой критики. Каждый год министерство обещает провести увеличение количества бюджетных мест, но существенных изменений до сих пор не произошло. В конечном итоге это ставит преграду на пути поступления в высшие учебные заведения талантливой молодёжи и тормозит реализацию программы импортозамещения", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
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По его словам, если говорить о бюджетных местах для бакалавров, то в 2022-м примут всего 340 тысяч молодых людей, а значит, конкурс среди абитуриентов составляет 18,5 человека на одно место.
"Для меня очевидно, что высочайший конкурс и небольшое в масштабах страны количество бюджетных мест приведут лишь к укреплению позиций постоянно дорожающего платного образования, что абсолютно недопустимо", - также сообщил Миронов.
Парламентарий выразил надежду, что в осеннюю сессию Госдумы положение дел в этом вопросе сдвинется с мёртвой точки, и осенью партия постарается добиться принятия нужных законопроектов.
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Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
 
ОбществоГосдума РФРоссияСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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