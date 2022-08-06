https://ria.ru/20220806/vsu-1807718227.html

Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении

Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении

Украинские бригады дезертируют в Николаевской области на фоне больших потерь войск Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:14

2022-08-06T13:14

2022-08-06T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

николаевская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские бригады дезертируют в Николаевской области на фоне больших потерь войск Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807718045.html

николаевская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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"Отказались выполнять приказ о наступлении, дезертировали" – Конашенков о ситуации в украинской армии "Отказались выполнять приказ о наступлении, дезертировали" – Конашенков о ситуации в украинской армии 2022-08-06T13:14 true PT3M38S

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Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины