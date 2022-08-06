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Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/vsu-1807718227.html
Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении
Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении
Украинские бригады дезертируют в Николаевской области на фоне больших потерь войск Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:14
2022-08-06T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские бригады дезертируют в Николаевской области на фоне больших потерь войск Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807718045.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Отказались выполнять приказ о наступлении, дезертировали" – Конашенков о ситуации в украинской армии
"Отказались выполнять приказ о наступлении, дезертировали" – Конашенков о ситуации в украинской армии
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:14 06.08.2022 (обновлено: 14:23 06.08.2022)
 
Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении

Минобороны: украинские бригады дезертируют в Николаевской области на фоне больших потерь

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские бригады дезертируют в Николаевской области на фоне больших потерь войск Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.
"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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