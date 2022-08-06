https://ria.ru/20220806/vks-1807716184.html

В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов

В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов - РИА Новости, 06.08.2022

В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов

ВКС РФ уничтожили в Херсонской области около 70 украинских националистов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:02

2022-08-06T13:02

2022-08-06T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e45c96caa866121ed926bdd1c5a9aa8.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в Херсонской области около 70 украинских националистов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.В Минобороны отметили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807716521.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область