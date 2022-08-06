https://ria.ru/20220806/vks-1807716184.html
В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов
В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов - РИА Новости, 06.08.2022
В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов
ВКС РФ уничтожили в Херсонской области около 70 украинских националистов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:02
2022-08-06T13:02
2022-08-06T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в Херсонской области около 70 украинских националистов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.В Минобороны отметили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807716521.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
13:02 06.08.2022 (обновлено: 13:35 06.08.2022)
В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов
Минобороны: силы ВКС уничтожили более 70 украинских националистов в Херсонской области