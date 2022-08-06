https://ria.ru/20220806/vef-1807689960.html

Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол

Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2022

Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол

Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:36

2022-08-06T08:36

2022-08-06T08:36

экономика

россия

владивосток

таиланд

дальневосточный федеральный университет

антон кобяков

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават."Да, мы будем участвовать. Будет делегация из Таиланда, я думаю, от бизнес-сообщества. Очень высокого уровня", - сказал он.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Как ранее сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем примут участие представители 40 стран, ожидаются иностранные лидеры и гости высокого уровня.

https://ria.ru/20220802/tailand-1806595299.html

россия

владивосток

таиланд

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, владивосток, таиланд, дальневосточный федеральный университет, антон кобяков