Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/vef-1807689960.html
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2022
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол
Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:36
2022-08-06T08:36
экономика
россия
владивосток
таиланд
дальневосточный федеральный университет
антон кобяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748118757_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_7e5e7277f4efdc62e78cfcc5a79cbb01.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават."Да, мы будем участвовать. Будет делегация из Таиланда, я думаю, от бизнес-сообщества. Очень высокого уровня", - сказал он.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Как ранее сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем примут участие представители 40 стран, ожидаются иностранные лидеры и гости высокого уровня.
https://ria.ru/20220802/tailand-1806595299.html
россия
владивосток
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748118757_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_98dd2f191fbb0806dc224b9c58d137ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, таиланд, дальневосточный федеральный университет, антон кобяков
08:36 06.08.2022
 
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол

Посол Таиланда в России заявил, что делегация от республики примет участие в ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Да, мы будем участвовать. Будет делегация из Таиланда, я думаю, от бизнес-сообщества. Очень высокого уровня", - сказал он.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Как ранее сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем примут участие представители 40 стран, ожидаются иностранные лидеры и гости высокого уровня.
Самолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 14:36Туризм
Посол Таиланда рассказал о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией
 
ЭкономикаРоссияВладивостокТаиландДальневосточный федеральный университетАнтон Кобяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала