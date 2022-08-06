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Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2022
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол
Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:36
2022-08-06T08:36
2022-08-06T08:36
экономика
россия
владивосток
таиланд
дальневосточный федеральный университет
антон кобяков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Делегация от бизнес-сообщества Таиланда ожидается на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават."Да, мы будем участвовать. Будет делегация из Таиланда, я думаю, от бизнес-сообщества. Очень высокого уровня", - сказал он.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Как ранее сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем примут участие представители 40 стран, ожидаются иностранные лидеры и гости высокого уровня.
https://ria.ru/20220802/tailand-1806595299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, таиланд, дальневосточный федеральный университет, антон кобяков
Делегация из Таиланда примет участие в ВЭФ, заявил посол
Посол Таиланда в России заявил, что делегация от республики примет участие в ВЭФ