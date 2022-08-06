https://ria.ru/20220806/uvolnenie-1807680193.html

СМИ: глава украинского офиса Amnesty International объявила об увольнении

СМИ: глава украинского офиса Amnesty International объявила об увольнении - РИА Новости, 06.08.2022

СМИ: глава украинского офиса Amnesty International объявила об увольнении

Глава украинского офиса организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила об увольнении, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T03:55

2022-08-06T03:55

2022-08-06T12:06

в мире

владимир зеленский

сша

amnesty international

украина

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава украинского офиса организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила об увольнении, сообщает "Страна.ua"."В заявлении причиной своего увольнения она назвала несогласие с публикацией Amnesty International доклада о размещении украинской армией тяжелых вооружений в жилых кварталах", — говорится в публикации.Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушениях международных правовых норм и военного права. Так, отметили в AI, украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский осудил доклад, а генсек Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту документа.Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссией называется проведение исследований и принятие мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека. Организация получает финансирование от правительств некоторых стран и международных структур, в том числе от Госдепартамента США, британских властей, Еврокомиссии. По сведениям СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807657425.html

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в мире, владимир зеленский, сша, amnesty international, украина