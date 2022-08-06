https://ria.ru/20220806/ukraina-1807762572.html

Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными

Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными - РИА Новости, 06.08.2022

Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными

Более 220 дипломатических паспортов народных депутатов Украины признаны недействительными, так как их не вернули на хранение в срок, пишет издание "Страна.ua"... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:38

2022-08-06T18:38

2022-08-06T18:38

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 220 дипломатических паспортов народных депутатов Украины признаны недействительными, так как их не вернули на хранение в срок, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на МИД страны."За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", - приводит издание слова из заявления пресс службы ведомства.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, мид украины, верховная рада украины