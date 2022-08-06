https://ria.ru/20220806/ukraina-1807762572.html
Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными
Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными - РИА Новости, 06.08.2022
Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными
Более 220 дипломатических паспортов народных депутатов Украины признаны недействительными, так как их не вернули на хранение в срок, пишет издание "Страна.ua"... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:38
2022-08-06T18:38
2022-08-06T18:38
в мире
украина
мид украины
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 220 дипломатических паспортов народных депутатов Украины признаны недействительными, так как их не вернули на хранение в срок, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на МИД страны."За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", - приводит издание слова из заявления пресс службы ведомства.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид украины, верховная рада украины
Более 220 диппаспортов депутатов Украины стали недействительными
МИД Украины аннулировал 225 дипломатических паспортов народных депутатов