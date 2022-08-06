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Военные учения возле Тайваня открыты и профессиональны, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 06.08.2022
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Военные учения возле Тайваня открыты и профессиональны, заявили в МИД КНР
Военные учения возле Тайваня открыты и профессиональны, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 06.08.2022
Военные учения возле Тайваня открыты и профессиональны, заявили в МИД КНР
Ответные действия Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань законны и оправданы, а военные учения возле острова – прозрачны и... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:46
2022-08-06T08:46
в мире
китай
тайвань
мид кнр
ван и (политик)
си цзиньпин
сша
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Ответные действия Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань законны и оправданы, а военные учения возле острова – прозрачны и профессиональны, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.Министр, комментируя сообщения о том, что США наращивают военное присутствие в регионе, выразил надежду, что "все стороны будут сохранять повышенную бдительность"."Обычный метод США - сначала создать проблемы, а потом использовать их для достижения своих целей, но с Китаем такой подход не сработает! Мы хотим серьезно предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.Он отметил, что несмотря на решительные протесты Китая, Пелоси фактически при попустительстве правительства США демонстративно посетила Тайвань, что стало серьезным нарушением суверенитета Китая, вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением обязательств, взятых на себя Штатами. Этот визит, по его словам, поставил под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе."Китай, естественно, должен дать решительный ответ. Наша позиция справедлива, обоснована и законна, наши меры решительны, сильны и уместны, наши военные учения открыты, прозрачны и профессиональны, они соответствуют внутреннему законодательству, международному праву и международной практике, их цель - предупредить виновников и наказать силы, выступающие за независимость Тайваня", - указал он.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220806/tayvan-1807688454.html
https://ria.ru/20220806/krizis-1807671663.html
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в мире, китай, тайвань, мид кнр, ван и (политик), си цзиньпин, сша, визит пелоси на тайвань
08:46 06.08.2022
 
Военные учения возле Тайваня открыты и профессиональны, заявили в МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И заявил, что военные учения возле Тайваня открыты и профессиональны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Ответные действия Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань законны и оправданы, а военные учения возле острова – прозрачны и профессиональны, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.
Министр, комментируя сообщения о том, что США наращивают военное присутствие в регионе, выразил надежду, что "все стороны будут сохранять повышенную бдительность".
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"Обычный метод США - сначала создать проблемы, а потом использовать их для достижения своих целей, но с Китаем такой подход не сработает! Мы хотим серьезно предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
Он отметил, что несмотря на решительные протесты Китая, Пелоси фактически при попустительстве правительства США демонстративно посетила Тайвань, что стало серьезным нарушением суверенитета Китая, вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением обязательств, взятых на себя Штатами. Этот визит, по его словам, поставил под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
"Китай, естественно, должен дать решительный ответ. Наша позиция справедлива, обоснована и законна, наши меры решительны, сильны и уместны, наши военные учения открыты, прозрачны и профессиональны, они соответствуют внутреннему законодательству, международному праву и международной практике, их цель - предупредить виновников и наказать силы, выступающие за независимость Тайваня", - указал он.
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Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
 
В миреКитайТайваньМИД КНРВан И (политик)Си ЦзиньпинСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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