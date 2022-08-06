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Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией - РИА Новости, 06.08.2022
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Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией
Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией - РИА Новости, 06.08.2022
Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией
Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества, соответствующий... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:55
2022-08-06T21:55
александр новак
россия
турция
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с Турецкой Стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в документе.Как уточняется в документе, министру торговли и вице-премьеру РФ Александру Новаку поручено подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, "разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера".Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220806/ekonomika-1807717806.html
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александр новак, россия, турция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
21:55 06.08.2022
 
Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией

Правительство утвердило подписание меморандума с Турцией по экономическому сотрудничеству

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с Турецкой Стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в документе.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
13:11
Турция и Россия подписали в Сочи "дорожную карту" по экономике
Как уточняется в документе, министру торговли и вице-премьеру РФ Александру Новаку поручено подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, "разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
20:40
На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT
 
Александр НовакРоссияТурцияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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