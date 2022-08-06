Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией
Правительство утвердило подписание меморандума с Турцией по экономическому сотрудничеству
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с Турецкой Стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в документе.
Как уточняется в документе, министру торговли и вице-премьеру РФ Александру Новаку поручено подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, "разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.