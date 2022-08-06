https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807787837.html

Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией

Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией - РИА Новости, 06.08.2022

Правительство утвердило подписание меморандума о взаимопонимании с Турцией

Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества, соответствующий... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:55

2022-08-06T21:55

2022-08-06T21:55

александр новак

россия

турция

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией о развитии торгово-экономического сотрудничества, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с Турецкой Стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в документе.Как уточняется в документе, министру торговли и вице-премьеру РФ Александру Новаку поручено подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, "разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера".Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220806/ekonomika-1807717806.html

https://ria.ru/20220806/sotrudnichestvo-1807776523.html

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турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр новак, россия, турция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика