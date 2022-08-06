https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807699203.html

Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу

Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу - РИА Новости, 06.08.2022

Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу

Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:15

2022-08-06T10:15

2022-08-06T12:20

россия

турция

иран

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты."Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", — написал tunctunc."Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал еще один из пользователей."В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди", — подчеркнул пятый читатель."Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас. <...> Русские честнее, чем США и ЕС", — заключили пользователи.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

россия

турция

иран

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, турция, иран, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, реджеп тайип эрдоган, владимир путин