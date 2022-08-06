10:15 06.08.2022 (обновлено: 12:20 06.08.2022)
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирах
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
"Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", — написал tunctunc.
"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал еще один из пользователей.
"Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга", — заметил другой комментатор.
"В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди", — подчеркнул пятый читатель.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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