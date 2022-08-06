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Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу - РИА Новости, 06.08.2022
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Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу - РИА Новости, 06.08.2022
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:15
2022-08-06T12:20
россия
турция
иран
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты."Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", — написал tunctunc."Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал еще один из пользователей."В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди", — подчеркнул пятый читатель."Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас. &lt;...&gt; Русские честнее, чем США и ЕС", — заключили пользователи.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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россия, турция, иран, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
10:15 06.08.2022 (обновлено: 12:20 06.08.2022)
 
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу

Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирах

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
"Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", — написал tunctunc.
"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал еще один из пользователей.
"Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга", — заметил другой комментатор.
"В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди", — подчеркнул пятый читатель.
"Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас. <...> Русские честнее, чем США и ЕС", — заключили пользователи.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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РоссияТурцияИранЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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