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В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа - РИА Новости, 06.08.2022
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В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа
В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа - РИА Новости, 06.08.2022
В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа
На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа, сообщает сайт газеты... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:58
2022-08-06T14:58
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АШХАБАД, 6 авг - РИА Новости. На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа, сообщает сайт газеты Nebit-Gaz (Нефть-Газ)."По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное", - говорится в сообщении.Приток газа получен из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2330 метров. Сейчас на газовом месторождении Шерепли приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02.Сайт подчеркивает, что в настоящее время в велаяте также ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.
https://ria.ru/20210806/gaz-1744674942.html
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экономика, туркмения, россия, иран
14:58 06.08.2022
 
В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа

Nebit-Gaz: в юго-восточной Туркмении оценили возможности нового месторождения газа Шерепли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Ашхабад
Города мира. Ашхабад - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 6 авг - РИА Новости. На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа, сообщает сайт газеты Nebit-Gaz (Нефть-Газ).
"По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное", - говорится в сообщении.
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Приток газа получен из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2330 метров. Сейчас на газовом месторождении Шерепли приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02.
Сайт подчеркивает, что в настоящее время в велаяте также ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.
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