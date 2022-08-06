https://ria.ru/20220806/turkmeniya-1807730238.html

В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа

В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа - РИА Новости, 06.08.2022

В Туркмении оценили возможности нового месторождения газа

На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа, сообщает сайт газеты... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:58

2022-08-06T14:58

2022-08-06T14:58

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АШХАБАД, 6 авг - РИА Новости. На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа, сообщает сайт газеты Nebit-Gaz (Нефть-Газ)."По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное", - говорится в сообщении.Приток газа получен из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2330 метров. Сейчас на газовом месторождении Шерепли приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02.Сайт подчеркивает, что в настоящее время в велаяте также ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.

https://ria.ru/20210806/gaz-1744674942.html

https://ria.ru/20220713/energetika-1802239542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, туркмения, россия, иран