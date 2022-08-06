https://ria.ru/20220806/turizm-1807687300.html

В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу

В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу - РИА Новости, 06.08.2022

В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу

Херсонская область с помощью России сможет возродить былую славу туристического региона, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:09

2022-08-06T08:09

2022-08-06T08:09

в мире

херсонская область

запорожская область

россия

марат хуснуллин

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Херсонская область с помощью России сможет возродить былую славу туристического региона, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для Херсонской и Запорожской областей при их вхождении в состав РФ будет подготовлена своя госпрограмма, направленная на развитие туристической отрасли."В составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области. Санаторно-курортные объекты, расположенные на побережье Черного и Азовских морей, ждет возрождение", - сказал Стремоусов.По его словам, курорты Херсонской области в прошлом были очень востребованы у туристов из России и Белоруссии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220805/kherson-1807401517.html

https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , запорожская область, россия, марат хуснуллин, кирилл стремоусов