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В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу - РИА Новости, 06.08.2022
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В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу - РИА Новости, 06.08.2022
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Херсонская область с помощью России сможет возродить былую славу туристического региона, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:09
2022-08-06T08:09
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
марат хуснуллин
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Херсонская область с помощью России сможет возродить былую славу туристического региона, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для Херсонской и Запорожской областей при их вхождении в состав РФ будет подготовлена своя госпрограмма, направленная на развитие туристической отрасли."В составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области. Санаторно-курортные объекты, расположенные на побережье Черного и Азовских морей, ждет возрождение", - сказал Стремоусов.По его словам, курорты Херсонской области в прошлом были очень востребованы у туристов из России и Белоруссии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, херсонская область , запорожская область, россия, марат хуснуллин, кирилл стремоусов
08:09 06.08.2022
 
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу

В администрации Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Херсонская область с помощью России сможет возродить былую славу туристического региона, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для Херсонской и Запорожской областей при их вхождении в состав РФ будет подготовлена своя госпрограмма, направленная на развитие туристической отрасли.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 09:34
В Херсонской области вернут прежние названия муниципалитетов
"В составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области. Санаторно-курортные объекты, расположенные на побережье Черного и Азовских морей, ждет возрождение", - сказал Стремоусов.
По его словам, курорты Херсонской области в прошлом были очень востребованы у туристов из России и Белоруссии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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В миреХерсонская областьЗапорожская областьРоссияМарат ХуснуллинКирилл Стремоусов
 
 
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