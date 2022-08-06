https://ria.ru/20220806/tserkarioz-1807673135.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться "зудом купальщика"

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться "зудом купальщика" - РИА Новости, 06.08.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться "зудом купальщика"

Купание в водоемах со стоячей водой может вызвать "зуд купальщика", или церкариоз, отметил сотрудник Роспотребнадзора Алексей Худобородов. В интервью радио... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:10

2022-08-06T02:10

2022-08-06T02:10

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Купание в водоемах со стоячей водой может вызвать "зуд купальщика", или церкариоз, отметил сотрудник Роспотребнадзора Алексей Худобородов. В интервью радио Sputnik он дал четыре совета, которые помогут снизить риск заражения.Купаться в водоемах со стоячей, заросшей тиной водой небезопасно по многим причинам, в том числе из-за возможного присутствия там опасных микроорганизмов. Об этом предупредил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов.Водоем может выглядеть вполне безобидным, но на взгляд не всегда можно определить, насколько там чистая вода. На этот случай специалист посоветовал запомнить четыре совета.Во-первых, не следует заходить в воду, если у вас есть повреждения на коже или вы простужены."Нельзя купаться при наличии ран и ссадин на коже (через них может проникнуть инфекция, – ред.). Также нельзя в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни. Это важно, потому что в такие периоды у человека ослаблен иммунитет", – объяснил Алексей Худобородов.Во-вторых, во время купания не глотайте попавшую в рот воду – вместе с ней в организм могут попасть болезнетворные микроорганизмы.В-третьих, сразу после купания прямо на пляже по возможности ополоснитесь – хотя бы питьевой водой из бутылки. Также можно протереть кожу антисептиком или антибактериальными салфетками."И даже после этого по возвращении домой следует принять душ с мылом и мочалкой", – добавил Алексей Худобородов в интервью радио Sputnik.В-четвертых, прежде, чем лезть в воду, нужно убедиться, что возле водоема нет таблички, предупреждающей, что купаться запрещено. Если такое предупреждение присутствует, то это, помимо прочего, может означать, что вода небезопасна, заключил специалист Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220805/kupanie-1807376087.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество