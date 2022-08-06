04:03 06.08.2022 (обновлено: 15:52 06.08.2022)
Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки
Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Толстого на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки
© AP Photo / Eugene HoshikoЖенщина молится перед кенотафом о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Женщина молится перед кенотафом о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме. Архивное фото
ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. Прямую трансляцию вели телеканал NHK и различные платформы в интернете.
Церемония ежегодно начинается в восемь утра в Парке мира — месте, которое 77 лет назад стало братской могилой для сотен жителей города. Члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возлагают венки к монументу памяти жертв, а в 08:15 — время, когда на Хиросиму упала атомная бомба, — объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей — символ мира.
"В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме отказа от ядерного оружия", — сказал мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.
Он призвал вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других".
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться.
"Это ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках. И это моя клятва как премьер-министра из Хиросимы", — подчеркнул он.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек (из 350-тысячного населения), в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят Церемонии мира.
На месте падения бомбы в Хиросиме сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
02:36День Хиросимы