https://ria.ru/20220806/tseremoniya-1807680339.html

Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки - РИА Новости, 06.08.2022

Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. Прямую трансляцию вели телеканал NHK и различные платформы в интернете. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T04:03

2022-08-06T04:03

2022-08-06T15:52

в мире

япония

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

лев толстой (писатель)

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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. Прямую трансляцию вели телеканал NHK и различные платформы в интернете.Церемония ежегодно начинается в восемь утра в Парке мира — месте, которое 77 лет назад стало братской могилой для сотен жителей города. Члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возлагают венки к монументу памяти жертв, а в 08:15 — время, когда на Хиросиму упала атомная бомба, — объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей — символ мира."В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме отказа от ядерного оружия", — сказал мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.Он призвал вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других".Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться."Это ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках. И это моя клятва как премьер-министра из Хиросимы", — подчеркнул он.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек (из 350-тысячного населения), в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят Церемонии мира.На месте падения бомбы в Хиросиме сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20220804/riski-1807125968.html

https://ria.ru/20220806/khirosima-1807175591.html

япония

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

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в мире, япония, нагасаки (город), хиросима (префектура), лев толстой (писатель)