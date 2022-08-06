https://ria.ru/20220806/sukhogruz-1807793532.html
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза - РИА Новости, 06.08.2022
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза
Первый с начала российской специальной военной операции сухогруз прибыл в субботу вечером в украинский порт, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:56
2022-08-06T22:56
2022-08-06T23:11
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый с начала российской специальной военной операции сухогруз прибыл в субботу вечером в украинский порт, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.По словам Кубракова, сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморск в Одесской области.Ранее сообщалось, что этот сухогруз прошел в пятницу утром досмотр в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220806/zerno-1807790181.html
украина
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черноморск
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украина, стамбул, россия, оон, одесса, черноморск
22:56 06.08.2022 (обновлено: 23:11 06.08.2022)
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза
Министр Кубраков: на Украину прибыл первый с начала российской спецоперации сухогруз