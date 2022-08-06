Рейтинг@Mail.ru
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/sukhogruz-1807793532.html
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза - РИА Новости, 06.08.2022
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза
Первый с начала российской специальной военной операции сухогруз прибыл в субботу вечером в украинский порт, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:56
2022-08-06T23:11
украина
стамбул
россия
оон
одесса
черноморск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805880423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7926251b197a8bfd63c75fea80eadfe7.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый с начала российской специальной военной операции сухогруз прибыл в субботу вечером в украинский порт, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.По словам Кубракова, сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморск в Одесской области.Ранее сообщалось, что этот сухогруз прошел в пятницу утром досмотр в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220806/zerno-1807790181.html
украина
стамбул
россия
одесса
черноморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805880423_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_885e87c0667cb021bf4ec6989118e52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, стамбул, россия, оон, одесса, черноморск
22:56 06.08.2022 (обновлено: 23:11 06.08.2022)
 
Киев заявил о прибытии на Украину первого с начала спецоперации сухогруза

Министр Кубраков: на Украину прибыл первый с начала российской спецоперации сухогруз

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый с начала российской специальной военной операции сухогруз прибыл в субботу вечером в украинский порт, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
По словам Кубракова, сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморск в Одесской области.
Ранее сообщалось, что этот сухогруз прошел в пятницу утром досмотр в Стамбуле.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
22:08
На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье
 
УкраинаСтамбулРоссияООНОдессаЧерноморск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала