https://ria.ru/20220806/ssha-1807764674.html

Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт

Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт - РИА Новости, 06.08.2022

Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт

Белый дом осудил власти штата Индиана за принятие первого в стране закона, ограничивающего аборты, и призвал конгресс восстановить гарантии репродуктивных... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:00

2022-08-06T19:00

2022-08-06T19:00

в мире

карин жан-пьер

индиана

сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Белый дом осудил власти штата Индиана за принятие первого в стране закона, ограничивающего аборты, и призвал конгресс восстановить гарантии репродуктивных свобод на федеральном уровне.После того, как верховный суд разрешил штатам самим определять правила прерывания беременности, Индиана аборты запретила, сделав исключение для экстремальных обстоятельств - угрозы жизни матери, смертельных аномалий плода, оплодотворения в результате инцеста или изнасилования."Это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод, передать решения, касающиеся собственного здоровья, в руки политиков, а не самих женщин и их врачей. Вчерашнее голосование, которое практически полностью запретило аборты в Индиане, должно стать сигналом для американцев по всей стране", - заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Новые правила в Индиане вступают в силу с середины сентября. Пока в штате аборты разрешены в течение 20 недель после оплодотворения.Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.

https://ria.ru/20220726/ssha-1805135939.html

https://ria.ru/20220710/protesty-1801578943.html

индиана

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, карин жан-пьер, индиана, сша