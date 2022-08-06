Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт
Белый дом осудил власти Индианы за первый в США закон, ограничивший права на аборт
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Белый дом осудил власти штата Индиана за принятие первого в стране закона, ограничивающего аборты, и призвал конгресс восстановить гарантии репродуктивных свобод на федеральном уровне.
После того, как верховный суд разрешил штатам самим определять правила прерывания беременности, Индиана аборты запретила, сделав исключение для экстремальных обстоятельств - угрозы жизни матери, смертельных аномалий плода, оплодотворения в результате инцеста или изнасилования.
"Это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод, передать решения, касающиеся собственного здоровья, в руки политиков, а не самих женщин и их врачей. Вчерашнее голосование, которое практически полностью запретило аборты в Индиане, должно стать сигналом для американцев по всей стране", - заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Конгресс должен немедленно действовать и принять закон, восстанавливающий гарантии... как единственный способ в национальном масштабе обеспечить женщине право на выбор", - добавила она.
Новые правила в Индиане вступают в силу с середины сентября. Пока в штате аборты разрешены в течение 20 недель после оплодотворения.
Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.