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Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт - РИА Новости, 06.08.2022
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Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт
Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт - РИА Новости, 06.08.2022
Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт
Белый дом осудил власти штата Индиана за принятие первого в стране закона, ограничивающего аборты, и призвал конгресс восстановить гарантии репродуктивных... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:00
2022-08-06T19:00
в мире
карин жан-пьер
индиана
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Белый дом осудил власти штата Индиана за принятие первого в стране закона, ограничивающего аборты, и призвал конгресс восстановить гарантии репродуктивных свобод на федеральном уровне.После того, как верховный суд разрешил штатам самим определять правила прерывания беременности, Индиана аборты запретила, сделав исключение для экстремальных обстоятельств - угрозы жизни матери, смертельных аномалий плода, оплодотворения в результате инцеста или изнасилования."Это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод, передать решения, касающиеся собственного здоровья, в руки политиков, а не самих женщин и их врачей. Вчерашнее голосование, которое практически полностью запретило аборты в Индиане, должно стать сигналом для американцев по всей стране", - заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Новые правила в Индиане вступают в силу с середины сентября. Пока в штате аборты разрешены в течение 20 недель после оплодотворения.Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.
https://ria.ru/20220726/ssha-1805135939.html
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в мире, карин жан-пьер, индиана, сша
19:00 06.08.2022
 
Белый дом осудил Индиану за ограничение права на аборт

Белый дом осудил власти Индианы за первый в США закон, ограничивший права на аборт

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Белый дом осудил власти штата Индиана за принятие первого в стране закона, ограничивающего аборты, и призвал конгресс восстановить гарантии репродуктивных свобод на федеральном уровне.
После того, как верховный суд разрешил штатам самим определять правила прерывания беременности, Индиана аборты запретила, сделав исключение для экстремальных обстоятельств - угрозы жизни матери, смертельных аномалий плода, оплодотворения в результате инцеста или изнасилования.
Операционная - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 17:16
В США выросло число запросов на стерилизацию после решения суда по абортам
"Это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод, передать решения, касающиеся собственного здоровья, в руки политиков, а не самих женщин и их врачей. Вчерашнее голосование, которое практически полностью запретило аборты в Индиане, должно стать сигналом для американцев по всей стране", - заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Конгресс должен немедленно действовать и принять закон, восстанавливающий гарантии... как единственный способ в национальном масштабе обеспечить женщине право на выбор", - добавила она.
Новые правила в Индиане вступают в силу с середины сентября. Пока в штате аборты разрешены в течение 20 недель после оплодотворения.
Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.
Протестующие возле здания Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 20:34
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам
 
В миреКарин Жан-ПьерИндианаСША
 
 
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