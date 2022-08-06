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Российские силы за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолета - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/spetsoperatsiya-1807720389.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолета
Российские силы за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолета - РИА Новости, 06.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолета
Российские военные уничтожили почти 1700 украинских беспилотников в ходе специальной военной операции, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:32
2022-08-06T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили почти 1700 украинских беспилотников в ходе специальной военной операции, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в субботу."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807718880.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:32 06.08.2022 (обновлено: 13:34 06.08.2022)
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолета

Минобороны: российские силы за время спецоперации уничтожили 1693 украинских беспилотника

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВзлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации
Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили почти 1700 украинских беспилотников в ходе специальной военной операции, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в субботу.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс", - говорится в документе.
Уточняется, что также уничтожены 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
13:19Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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