https://ria.ru/20220806/sklad-1807785333.html

Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду

Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду - РИА Новости, 06.08.2022

Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду

Украинские боевики разместили склад боеприпасов в детском саду в Харьковской области, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:39

2022-08-06T21:39

2022-08-06T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

николаев (украина)

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

днр

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики разместили склад боеприпасов в детском саду в Харьковской области, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (ул. Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - рассказал Мизинцев.Кроме того, отметил он, в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Херсонское шоссе) неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Также генерал сообщил, что в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического лицея № 36 (улица Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807121895.html

харьковская область

николаев (украина)

донецкая народная республика

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в мире, харьковская область, николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, днр