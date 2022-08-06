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Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/sklad-1807785333.html
Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду
Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду - РИА Новости, 06.08.2022
Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду
Украинские боевики разместили склад боеприпасов в детском саду в Харьковской области, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:39
2022-08-06T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
николаев (украина)
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
днр
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики разместили склад боеприпасов в детском саду в Харьковской области, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (ул. Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - рассказал Мизинцев.Кроме того, отметил он, в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Херсонское шоссе) неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Также генерал сообщил, что в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического лицея № 36 (улица Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
https://ria.ru/20220804/ukraina-1807121895.html
харьковская область
николаев (украина)
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в мире, харьковская область, николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, днр
21:39 06.08.2022
 
Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду

Минобороны: украинские боевики разместили склад боеприпасов в детсаду Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСхрон с оружием ВСУ
Схрон с оружием ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики разместили склад боеприпасов в детском саду в Харьковской области, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (ул. Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - рассказал Мизинцев.
Кроме того, отметил он, в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Херсонское шоссе) неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
Также генерал сообщил, что в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического лицея № 36 (улица Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьНиколаев (Украина)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаДНР
 
 
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