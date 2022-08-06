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Псков возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области

Псков возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022

Псков возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области

Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области, заявил губернатор российского региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:59

2022-08-06T10:59

2022-08-06T10:59

россия

псковская область

херсонская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области, заявил губернатор российского региона Михаил Ведерников."Наш регион берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.Как отметил Ведерников, российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат "настройку" системы здравоохранения и транспортного обеспечения.Ведерников добавил также, что с начала специальной военной операции жители Псковской области принимают "самое активное" участие в событиях на юго-востоке Украины. Это касается как военнослужащих, так и гражданского населения, помогающего сформировать гуманитарные грузы, подчеркнул он."Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Жители освобожденных территорий должны знать: Россия здесь всерьез и навсегда", - заключил псковский губернатор.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, псковская область, херсонская область , михаил ведерников