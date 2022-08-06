Псков возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области
Губернатор: Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области
Стела города Херсон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области, заявил губернатор российского региона Михаил Ведерников.
"Наш регион берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.
Как отметил Ведерников, российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат "настройку" системы здравоохранения и транспортного обеспечения.
Ведерников добавил также, что с начала специальной военной операции жители Псковской области принимают "самое активное" участие в событиях на юго-востоке Украины. Это касается как военнослужащих, так и гражданского населения, помогающего сформировать гуманитарные грузы, подчеркнул он.
"Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Жители освобожденных территорий должны знать: Россия здесь всерьез и навсегда", - заключил псковский губернатор.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.