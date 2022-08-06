https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807747307.html

СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии

СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии - РИА Новости, 06.08.2022

СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии

Санкции против России и ответные меры Москвы стали причиной кризиса в суши-индустрии в Японии, пишет издание Yahoo News Japan. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:31

2022-08-06T16:31

2022-08-06T16:31

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

москва

норвегия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Санкции против России и ответные меры Москвы стали причиной кризиса в суши-индустрии в Японии, пишет издание Yahoo News Japan.По информации издания, резко подорожали лосось и его икра — самые распространенные ингредиенты суши."Японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала спецоперации осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции", — говорится в публикации.Согласно рыночной статистике Токийского центрального оптового рыбного рынка, на которую ссылается автор статьи, средняя цена за килограмм импортного лосося и форели с июня 2017 по 2021 год составляла 1 595 иен (около 11 долларов), а средняя цена в июне 2022 года — уже 2 040 иен (больше 15 долларов), что примерно на 30 процентов выше.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sanktsii-1807023642.html

россия

москва

норвегия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, норвегия, санкции в отношении россии