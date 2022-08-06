https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807747307.html
СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии
СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии - РИА Новости, 06.08.2022
СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии
Санкции против России и ответные меры Москвы стали причиной кризиса в суши-индустрии в Японии, пишет издание Yahoo News Japan. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:31
2022-08-06T16:31
2022-08-06T16:31
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
норвегия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Санкции против России и ответные меры Москвы стали причиной кризиса в суши-индустрии в Японии, пишет издание Yahoo News Japan.По информации издания, резко подорожали лосось и его икра — самые распространенные ингредиенты суши."Японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала спецоперации осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции", — говорится в публикации.Согласно рыночной статистике Токийского центрального оптового рыбного рынка, на которую ссылается автор статьи, средняя цена за килограмм импортного лосося и форели с июня 2017 по 2021 год составляла 1 595 иен (около 11 долларов), а средняя цена в июне 2022 года — уже 2 040 иен (больше 15 долларов), что примерно на 30 процентов выше.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sanktsii-1807023642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, норвегия, санкции в отношении россии
СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии
Yahoo News Japan: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Санкции против России и ответные меры Москвы стали причиной кризиса в суши-индустрии в Японии, пишет издание Yahoo News Japan
.
По информации издания, резко подорожали лосось и его икра — самые распространенные ингредиенты суши.
"Японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала спецоперации осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции", — говорится в публикации.
Согласно рыночной статистике Токийского центрального оптового рыбного рынка, на которую ссылается автор статьи, средняя цена за килограмм импортного лосося и форели с июня 2017 по 2021 год составляла 1 595 иен (около 11 долларов), а средняя цена в июне 2022 года — уже 2 040 иен (больше 15 долларов), что примерно на 30 процентов выше.
"Из-за украинского кризиса и высоких цен на нефть произошел резкий скачок стоимости на все продукты питания. Само собой разумеется, что это явление коснулось и столь популярного блюда суши", — отмечается в публикации.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.