В Иркутской области после смерти ребенка в больнице возбудили три дела
В Иркутской области после смерти ребенка, которому не оказали медпомощь, возбудили дела
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 авг – РИА Новости. После смерти ребенка, которому предположительно по вине матери и органов опеки вовремя не была оказана медицинская помощь, в Иркутской области возбудили три уголовных дела, сообщает СУСК РФ региона.
Мальчик 2010 года рождения скончался в реанимации Иркутской областной больницы №2, куда попал по экстренным показаниям. По версии следствия, по вине матери ребенок голодал и страдал дистрофией, длительное время – с апреля по август ему не оказывалась медицинская помощь. При этом ни органы опеки, ни комиссия по делам несовершеннолетних, ни управление соцзащиты, ни медики никак не реагировали на ситуацию, оставив ребенка в социально-опасном положении. Преступное поведение матери и бездействие ответственных лиц в результате привели к смерти ребенка.
"Возбуждено два уголовных дела в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), которые соединены в одно производство. Также, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Эхирит-Булагатского района", - говорится в сообщении.
Матери ребенка предъявлено обвинение, по решению Эхирит-Булагатского районного суда она заключена под стражу.
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