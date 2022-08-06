https://ria.ru/20220806/rebenok-1807763312.html

В Иркутской области после смерти ребенка в больнице возбудили три дела

В Иркутской области после смерти ребенка в больнице возбудили три дела - РИА Новости, 06.08.2022

В Иркутской области после смерти ребенка в больнице возбудили три дела

После смерти ребенка, которому предположительно по вине матери и органов опеки вовремя не была оказана медицинская помощь, в Иркутской области возбудили три... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:45

2022-08-06T18:45

2022-08-06T18:45

происшествия

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 6 авг – РИА Новости. После смерти ребенка, которому предположительно по вине матери и органов опеки вовремя не была оказана медицинская помощь, в Иркутской области возбудили три уголовных дела, сообщает СУСК РФ региона.Мальчик 2010 года рождения скончался в реанимации Иркутской областной больницы №2, куда попал по экстренным показаниям. По версии следствия, по вине матери ребенок голодал и страдал дистрофией, длительное время – с апреля по август ему не оказывалась медицинская помощь. При этом ни органы опеки, ни комиссия по делам несовершеннолетних, ни управление соцзащиты, ни медики никак не реагировали на ситуацию, оставив ребенка в социально-опасном положении. Преступное поведение матери и бездействие ответственных лиц в результате привели к смерти ребенка."Возбуждено два уголовных дела в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), которые соединены в одно производство. Также, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Эхирит-Булагатского района", - говорится в сообщении.Матери ребенка предъявлено обвинение, по решению Эхирит-Булагатского районного суда она заключена под стражу.

https://ria.ru/20220805/rassledovanie-1807581638.html

https://ria.ru/20211221/mat-1764636366.html

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, иркутская область