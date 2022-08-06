https://ria.ru/20220806/razocharovanie-1807677236.html

США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату

США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату - РИА Новости, 06.08.2022

США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри выразил разочарование в связи с приостановкой Китаем сотрудничества с США по вопросам... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:11

2022-08-06T02:11

2022-08-06T02:11

в мире

нэнси пелоси

китай

сша

тайвань

мид кнр

визит пелоси на тайвань

джон керри

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри выразил разочарование в связи с приостановкой Китаем сотрудничества с США по вопросам изменения климата.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань."С первого дня США ясно дали понять, что наше взаимодействие по климату с КНР должно оставаться в стороне от других сложных вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Этому есть простая причина: мы - две крупнейшие экономики и крупнейшие источники выбросов, и весь мир будет страдать от последствий, если мы не сможем вместе играть ведущую роль в действиях в области климата", - написал Керри в своем Twitter-аккаунте.По его словам, "заявление КНР о том, что она в одностороннем порядке приостановит нашу двустороннюю работу по климату, вызывает разочарование и ошибочно"."Климатический кризис - это не двусторонняя проблема, а универсальная. Речь идет не о геополитике или идеологии, и ни одна страна не должна сдерживать прогресс в решении экзистенциальных транснациональных проблем из-за двусторонних разногласий. Приостановка сотрудничества наказывает не США - она наказывает мир, в особенности развивающийся мир. Человеческие и финансовые издержки будут катастрофическими, если международное сообщество не сможет отложить в сторону свои разногласия и объединиться для борьбы с климатической угрозой, с которой сталкиваемся мы все", - отметил он.Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры. Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807662942.html

https://ria.ru/20220806/krizis-1807671663.html

китай

сша

тайвань

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в мире, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань, джон керри