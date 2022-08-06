https://ria.ru/20220806/razocharovanie-1807677236.html
США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату
США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату - РИА Новости, 06.08.2022
США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри выразил разочарование в связи с приостановкой Китаем сотрудничества с США по вопросам... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T02:11
2022-08-06T02:11
2022-08-06T02:11
в мире
нэнси пелоси
китай
сша
тайвань
мид кнр
визит пелоси на тайвань
джон керри
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри выразил разочарование в связи с приостановкой Китаем сотрудничества с США по вопросам изменения климата.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань."С первого дня США ясно дали понять, что наше взаимодействие по климату с КНР должно оставаться в стороне от других сложных вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Этому есть простая причина: мы - две крупнейшие экономики и крупнейшие источники выбросов, и весь мир будет страдать от последствий, если мы не сможем вместе играть ведущую роль в действиях в области климата", - написал Керри в своем Twitter-аккаунте.По его словам, "заявление КНР о том, что она в одностороннем порядке приостановит нашу двустороннюю работу по климату, вызывает разочарование и ошибочно"."Климатический кризис - это не двусторонняя проблема, а универсальная. Речь идет не о геополитике или идеологии, и ни одна страна не должна сдерживать прогресс в решении экзистенциальных транснациональных проблем из-за двусторонних разногласий. Приостановка сотрудничества наказывает не США - она наказывает мир, в особенности развивающийся мир. Человеческие и финансовые издержки будут катастрофическими, если международное сообщество не сможет отложить в сторону свои разногласия и объединиться для борьбы с климатической угрозой, с которой сталкиваемся мы все", - отметил он.Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры. Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807662942.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань, джон керри
США разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату
Представителя США Керри разочаровало решение КНР приостановить сотрудничество по климату
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри выразил разочарование в связи с приостановкой Китаем сотрудничества с США по вопросам изменения климата.
В четверг МИД КНР
заявил, что Пекин
приостановил переговоры с Вашингтоном
по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси
на Тайвань
.
"С первого дня США
ясно дали понять, что наше взаимодействие по климату с КНР
должно оставаться в стороне от других сложных вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Этому есть простая причина: мы - две крупнейшие экономики и крупнейшие источники выбросов, и весь мир будет страдать от последствий, если мы не сможем вместе играть ведущую роль в действиях в области климата", - написал Керри в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, "заявление КНР о том, что она в одностороннем порядке приостановит нашу двустороннюю работу по климату, вызывает разочарование и ошибочно".
"Климатический кризис - это не двусторонняя проблема, а универсальная. Речь идет не о геополитике или идеологии, и ни одна страна не должна сдерживать прогресс в решении экзистенциальных транснациональных проблем из-за двусторонних разногласий. Приостановка сотрудничества наказывает не США - она наказывает мир, в особенности развивающийся мир. Человеческие и финансовые издержки будут катастрофическими, если международное сообщество не сможет отложить в сторону свои разногласия и объединиться для борьбы с климатической угрозой, с которой сталкиваемся мы все", - отметил он.
Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры. Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня.