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В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2022
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе
Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:46
2022-08-06T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 7204,96 гектаров территории, 716 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 229 тысяч 904 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
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россия
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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:46 06.08.2022
 
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе

Минобороны: российские саперы обезвредили в Донбассе 230 тысяч взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 7204,96 гектаров территории, 716 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 229 тысяч 904 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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