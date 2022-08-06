https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2022
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе
Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:46
2022-08-06T21:46
2022-08-06T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 7204,96 гектаров территории, 716 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 229 тысяч 904 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
https://ria.ru/20220806/mariupol-1807768341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе
Минобороны: российские саперы обезвредили в Донбассе 230 тысяч взрывоопасных предметов