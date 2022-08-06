https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html

В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе

В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2022

В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе

Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:46

2022-08-06T21:46

2022-08-06T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские саперы обезвредили на Донбассе уже почти 230 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 7204,96 гектаров территории, 716 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 229 тысяч 904 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

https://ria.ru/20220806/mariupol-1807768341.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)