https://ria.ru/20220806/pozhar-1807698523.html

Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске

Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске - РИА Новости, 06.08.2022

Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске

Житель Омска устроил пожар в квартире, в результате чего пострадали женщина и двое детей, им оказана медицинская помощь, сам собственник квартиры... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:08

2022-08-06T10:08

2022-08-06T10:08

россия

происшествия

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Житель Омска устроил пожар в квартире, в результате чего пострадали женщина и двое детей, им оказана медицинская помощь, сам собственник квартиры госпитализирован с ожогами, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.В сообщении надзорного ведомства отмечается, что по предварительным данным, информация о пожаре в квартире на 3-м этаже дома № 21 Б по ул. Краснознаменная поступила диспетчеру противопожарной службы около 2.40 в ночь с пятницы на субботу. На момент прибытия первого пожарного подразделения в квартире наблюдалось открытое горение, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС, добавили в прокуратуре.В качестве одной из причин пожара рассматривается версия о действиях собственника квартиры, в результате которых огонь с дивана распространился по помещению, а затем, из-за открытых газовых конфорок, привел к воспламенению газовоздушной смеси. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв.м.В прокуратуре отметили, что собственник квартиры 1968 г.р. госпитализирован с сильными ожогами."Медицинская помощь потребовалась жительнице квартиры 5-го этажа дома 2006 г.р., которая выпрыгнула из окна, а также мальчику 2021 г.р., госпитализированному с подозрением на отравление продуктами горения", - отмечается в сообщении.Помощь врачей понадобилась также жительнице 1957 г.р.На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь."На контроле прокуратуры находится вопрос возобновления оказания коммунальных услуг жителям дома, также на особом контроле находится деятельность правоохранительных и следственных органов по установлению причин и обстоятельств возгорания, при наличии оснований - уголовно-правовой оценки произошедшего", - уточнили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html

https://ria.ru/20220730/pozhar-1806150970.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)