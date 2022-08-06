Рейтинг@Mail.ru
Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/pozhar-1807698523.html
Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске
Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске - РИА Новости, 06.08.2022
Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске
Житель Омска устроил пожар в квартире, в результате чего пострадали женщина и двое детей, им оказана медицинская помощь, сам собственник квартиры... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:08
2022-08-06T10:08
россия
происшествия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Житель Омска устроил пожар в квартире, в результате чего пострадали женщина и двое детей, им оказана медицинская помощь, сам собственник квартиры госпитализирован с ожогами, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.В сообщении надзорного ведомства отмечается, что по предварительным данным, информация о пожаре в квартире на 3-м этаже дома № 21 Б по ул. Краснознаменная поступила диспетчеру противопожарной службы около 2.40 в ночь с пятницы на субботу. На момент прибытия первого пожарного подразделения в квартире наблюдалось открытое горение, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС, добавили в прокуратуре.В качестве одной из причин пожара рассматривается версия о действиях собственника квартиры, в результате которых огонь с дивана распространился по помещению, а затем, из-за открытых газовых конфорок, привел к воспламенению газовоздушной смеси. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв.м.В прокуратуре отметили, что собственник квартиры 1968 г.р. госпитализирован с сильными ожогами."Медицинская помощь потребовалась жительнице квартиры 5-го этажа дома 2006 г.р., которая выпрыгнула из окна, а также мальчику 2021 г.р., госпитализированному с подозрением на отравление продуктами горения", - отмечается в сообщении.Помощь врачей понадобилась также жительнице 1957 г.р.На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь."На контроле прокуратуры находится вопрос возобновления оказания коммунальных услуг жителям дома, также на особом контроле находится деятельность правоохранительных и следственных органов по установлению причин и обстоятельств возгорания, при наличии оснований - уголовно-правовой оценки произошедшего", - уточнили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html
https://ria.ru/20220730/pozhar-1806150970.html
россия
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:08 06.08.2022
 
Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире в Омске

Омич устроил пожар в квартире, в результате чего пострадали женщина и двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Житель Омска устроил пожар в квартире, в результате чего пострадали женщина и двое детей, им оказана медицинская помощь, сам собственник квартиры госпитализирован с ожогами, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
В сообщении надзорного ведомства отмечается, что по предварительным данным, информация о пожаре в квартире на 3-м этаже дома № 21 Б по ул. Краснознаменная поступила диспетчеру противопожарной службы около 2.40 в ночь с пятницы на субботу. На момент прибытия первого пожарного подразделения в квартире наблюдалось открытое горение, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС, добавили в прокуратуре.
В дыму и пламени: пожарные на трассе Нягань-Талинка вырвались из огненной ловушки
5 августа, 18:50
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО
В качестве одной из причин пожара рассматривается версия о действиях собственника квартиры, в результате которых огонь с дивана распространился по помещению, а затем, из-за открытых газовых конфорок, привел к воспламенению газовоздушной смеси. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв.м.
В прокуратуре отметили, что собственник квартиры 1968 г.р. госпитализирован с сильными ожогами.
"Медицинская помощь потребовалась жительнице квартиры 5-го этажа дома 2006 г.р., которая выпрыгнула из окна, а также мальчику 2021 г.р., госпитализированному с подозрением на отравление продуктами горения", - отмечается в сообщении.
Помощь врачей понадобилась также жительнице 1957 г.р.
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в ресторане Манана - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 22:35
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь.
"На контроле прокуратуры находится вопрос возобновления оказания коммунальных услуг жителям дома, также на особом контроле находится деятельность правоохранительных и следственных органов по установлению причин и обстоятельств возгорания, при наличии оснований - уголовно-правовой оценки произошедшего", - уточнили в надзорном ведомстве.
 
РоссияПроисшествияОмскОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала