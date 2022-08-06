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В результате пожара в США погибли 10 человек
В результате пожара в США погибли 10 человек - РИА Новости, 06.08.2022
В результате пожара в США погибли 10 человек
Десять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в американском штате Пенсильвания, сообщила местная полиция. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T02:15
2022-08-06T02:15
2022-08-06T02:15
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Десять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в американском штате Пенсильвания, сообщила местная полиция.Возгорание произошло в пятницу в двухэтажном жилом доме в городе Нескопек."Трое взрослых смогли благополучно выбраться. Жертвы были найдены… внутри дома", - сказано в пресс-релизе. Самому младшему из погибших было пять лет, самому старшему – 79.Полиция добавила, что дом был полностью уничтожен огнем. Причины трагедии устанавливает следствие, говорится в пресс-релизе.
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в мире, сша, пенсильвания
В результате пожара в США погибли 10 человек
В результате пожара в Пенсильвании погибли 10 человек, в том числе трое детей
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Десять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в американском штате Пенсильвания, сообщила местная полиция.
Возгорание произошло в пятницу в двухэтажном жилом доме в городе Нескопек.
"Трое взрослых смогли благополучно выбраться. Жертвы были найдены… внутри дома", - сказано в пресс-релизе. Самому младшему из погибших было пять лет, самому старшему – 79.
Полиция добавила, что дом был полностью уничтожен огнем. Причины трагедии устанавливает следствие, говорится в пресс-релизе.