10:00 06.08.2022 (обновлено: 10:02 06.08.2022)
Полярный: от села до главной базы Северной флотилии
© А.В. ЯмашЕкатерининская гавань, 1999 год
© А.В. Ямаш
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Город Полярный расположен в 65 километрах от Мурманска, в северной части Кольского залива. Его территория с трех сторон ограничена Екатерининской гаванью, Кислой губой и губой Пала, что предопределило неразрывную связь Полярного с морем. Велика заслуга города в изучении Кольской земли, военно-морском строительстве в Заполярье, создании и развитии Северного флота.
Незамерзающая гавань
В конце XIX века перед Российской империей встал вопрос о необходимости создания военного порта для защиты своих границ, который имел бы круглогодичный свободный выход в море. Руководители морского ведомства предлагали Александру III создать такую базу на Балтике, в Либаве (Лиепая), однако он не разделял их мнение, так как считал, что в случае войны с Германией такой порт легко может быть заблокирован противником.
По описаниям известного кольского историка и краеведа Ивана Ушакова, император хотел "устроить порт в таком месте, где бы, с одной стороны, была гавань не замерзающая круглый год, а с другой стороны гавань эта должна была быть совершенно открыта, то есть, чтобы из нее можно было бы прямо выходить в море".
© А.В. ЯмашЕкатерининская гавань, 2000 год
1 из 3
Екатерининская гавань, 2000 год
© А.В. Ямаш
© фото предоставлено О.Г. ВербинымЕкатерининская гавань, 1899 год
2 из 3
Екатерининская гавань, 1899 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© фото предоставлено О.Г. ВербинымГлавная база СФ, май 1945 года
3 из 3
Главная база СФ, май 1945 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
1 из 3
Екатерининская гавань, 2000 год
© А.В. Ямаш
2 из 3
Екатерининская гавань, 1899 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
3 из 3
Главная база СФ, май 1945 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
Подыскать нужную гавань для главной морской базы военного флота на Мурман отправился выдающийся государственный деятель, министр финансов Сергей Юльевич Витте.
"Император высказывал мне такого рода мысль – свою мечту, – чтобы на север была проведена железная дорога, чтобы край этот, интересы которого он принимал очень близко к сердцу, не был обделен железными дорогами. Он говорил мне о том, как бы он был рад, если бы ему удалось видеть там железные дороги, которые обеспечили бы этому краю подвоз хлеба", – писал в своих "Воспоминаниях" Витте.
Из всех осмотренных бухт Мурманского побережья наилучшей оказалась Екатерининская гавань. Витте был восхищен ее видом: "Екатерининская гавань представляла собой замечательную гавань как по своему объему, полноводью, так и по своей защищенности. Эта гавань никогда не замерзает вследствие теплого морского течения Гольфстрима. Такой грандиозной гавания никогда в своей жизни не видел: она производит еще более грандиозное впечатление, нежели Владивостокский порт и Владивостокская гавань".
Коммерческий порт
По возвращению в Петербург министр подал Александру III обстоятельный отчет о поездке и свои соображения о сооружении военного порта.
"Он предлагал устроить военно-морскую базу для русского флота в Екатерининской гавани; провести к ней от Петербурга двухколейную железную дорогу; построить на Мурмане мощную электростанцию, чтобы иметь там сильное освещение. К своему докладу Витте приложил особую записку, в которой аргументировано обосновал преимущества Екатерининской гавани перед балтийским портом в случае возникновения войны с Германией", – написал основоположник кольского краеведения Ушаков в своей книге "Полярный".
С докладом Витте Александр III успел ознакомиться, однако какой-либо резолюции по его предложениям не успел сделать, так как скончался в октябре 1894 года.
Новый монарх Николай II находился под влиянием сторонников создания порта в Либаве. Он передал предложения Витте на рассмотрение специальной комиссии, которая их отвергла, посчитав чересчур дорогостоящими для незаселенной местности. Однако Николай II, не раз заявлявший о приверженности курсу своего родителя, не посмел проигнорировать его пожелание о создании порта на Севере и поэтому принял решение о создании не военного, а коммерческого порта, а также нового уездного центра Кольского края.
Александровск
6 июля (24 июня по старому стилю) 1899 года новый уездный город Александровск, названный в честь покойногоимператора Александра III, был торжественно открыт.
По словам краеведа, главного хранителя историко-краеведческого музея города Полярного Олега Вербина, появление города на берегу Мурмана открыло ученым возможность стационарного исследования Баренцева моря, его флоры и фауны.
© фото предоставлено О.Г. ВербинымОткрытие Александровска, 6 июля 1899 года
1 из 3
Открытие Александровска, 6 июля 1899 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© Я.И. Лейцингер, Л.И. ПодгаецкийОткрытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
2 из 3
Открытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
© Я.И. Лейцингер, Л.И. Подгаецкий
© А.В. ЯмашВид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
3 из 3
Вид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
© А.В. Ямаш
1 из 3
Открытие Александровска, 6 июля 1899 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
2 из 3
Открытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
© Я.И. Лейцингер, Л.И. Подгаецкий
3 из 3
Вид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
© А.В. Ямаш
"На берегах Екатерининской гавани возводили здания Научно-промысловой экспедиции и Мурманской биологической станции. Одновременно Александровск стал и последним островком цивилизации для морских полярных экспедиций, где можно было пополнить запас угля, докупить необходимые запасы продовольствия, отправить письма и телеграммы", – пояснил эксперт.
Однако ввиду отсутствия сухопутного транспортного сообщения город не имел особых перспектив развития в качестве нового административного центра Кольского края. Ситуация кардинально изменилась, когда грянула Первая мировая война. Выяснилось, что Мурман жизненно необходим России для получения от союзников по Антанте недостающего вооружения. В срочном порядке были построены Мурманская железная дорога и порт для приемки грузов.
В период с 1916 по 1917 годы для защиты Кольского залива от вторжения неприятеля в Александровск прибыли линейные корабли, миноносцы, крейсеры, тральщики. Александровск стал форпостом морской обороны Севера.
5 ноября 2021, 10:00Морская державаНезамерзающий: как китайский Порт-Артур стал русской гаванью
После окончания войны Александровск недолго сохранял статус города, так как фактическим центром управления края являлся Мурманск. В 1926 году он был преобразован в сельское поселение, а спустя пять лет, в 1931 году получил новое название – Полярный.
Главная база
Второе рождение города, как и первое, было связано с созданием на Севере военно-морского флота. Несколько комиссий, обсуждавших вопрос о его базировании, пришли к выводу, что в качестве главной базы нужно использовать Екатерининскую гавань. Окончательно этот выбор утвердила правительственная комиссия – Иосиф Сталин, Сергей Киров и Климент Ворошилов, осмотревшие гавань 22 июля 1933 года.
6 ноября 1935 года над главной базой Северной военной флотилии были подняты государственный и военно-морской флаги. Корабли отдельного дивизиона эскадренных миноносцев под артиллерийский салют из 21 залпа эсминца "Карл Либкнехт" перешли из Мурманска в новую базу – Полярный. Сюда же были перемещены штаб, политотдел и другие учреждения флотилии.
© А.В. ЯмашШтаб Кольской флотилии 1998 год
1 из 6
Штаб Кольской флотилии 1998 год
© А.В. Ямаш
© А.В. ЯмашШтаб Кольской флотилии, 1999 год
2 из 6
Штаб Кольской флотилии, 1999 год
© А.В. Ямаш
© фото предоставлено О.Г. ВербинымКараул у причала подводных лодок, 1942 год
3 из 6
Караул у причала подводных лодок, 1942 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© фото предоставлено О.Г. ВербинымПодводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
4 из 6
Подводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© А.В. ЯмашПодводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
5 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
© А.В. ЯмашПодводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
6 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
1 из 6
Штаб Кольской флотилии 1998 год
© А.В. Ямаш
2 из 6
Штаб Кольской флотилии, 1999 год
© А.В. Ямаш
3 из 6
Караул у причала подводных лодок, 1942 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
4 из 6
Подводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
5 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
6 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
Город обрел особый, неповторимый на Кольском Севере облик. Дома с колоннами, арка Циркульного дома с лестничными пролетами напоминали о других флотских городах – Кронштадте и Севастополе. Народная молва прочно связала строительство зданий в этом стиле с именем первого командующего Северным флотом Константина Душенова, служившего и на Балтике, и на Черном море. Он поднял вопрос о возвращении Полярному статуса города, что и произошло 19 сентября 1939 года.
В годы Второй мировой войны именно здесь базировались основные силы Северного флота и главный штаб, где принимались решения о военно-морских операциях по защите конвоев союзников, высадках в тылу врага десантов морских пехотинцев, атаках вражеских морских коммуникаций. Город на протяжении трех лет давал отпор врагу на море и на суше.
Новый статус
В 1947 году главная база Северного флота передислоцировалась в поселок Ваенга, ныне город Североморск. При этом в Полярном остались некоторые воинские части и база подводников Северного флота, но достаточного внимания его благоустройству не уделялось.
"И вновь помогло удачное географическое расположение Полярного. На этот раз в руководстве страны внимание обратили на Пала-губу, где со времен войны располагались судоремонтные мастерские, а в 1960-е годы стал расти и развиваться судоремонтный завод (впоследствии СРЗ-10), специализировавшийся на ремонте атомных подводных лодок", – рассказал Олег Вербин.
Мощь флота росла, завод получал объемные заказы, стал градообразующим предприятием. Появилась возможность строить для своих рабочих и инженеров жилой фонд, учреждения соцкультбыта.
© А.В. ЯмашЗдание Администрации ЗАТО г. Полярный. Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
Здание Администрации ЗАТО г. Полярный. Конец 1990-х гг.
Новое дыхание Полярный получил с приобретением статуса ЗАТО – закрытого административно-территориального образования. За мужество и боевую отвагу Полярный носит почетное звание "Город воинской славы". Сейчас город остается военно-морским форпостом России на Крайнем Севере, здесь базируются корабли и подводные лодки соединений, входящих в состав Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.