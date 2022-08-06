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Полярный: от села до главной базы Северной флотилии - РИА Новости, 06.08.2022
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Полярный: от села до главной базы Северной флотилии
Полярный: от села до главной базы Северной флотилии - РИА Новости, 06.08.2022
Полярный: от села до главной базы Северной флотилии
Город Полярный расположен в 65 километрах от Мурманска, в северной части Кольского залива. Его территория с трех сторон ограничена Екатерининской гаванью,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:00
2022-08-06T10:02
морская держава
морская держава
александр iii
полярный
мурманск
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Город Полярный расположен в 65 километрах от Мурманска, в северной части Кольского залива. Его территория с трех сторон ограничена Екатерининской гаванью, Кислой губой и губой Пала, что предопределило неразрывную связь Полярного с морем. Велика заслуга города в изучении Кольской земли, военно-морском строительстве в Заполярье, создании и развитии Северного флота.Незамерзающая гаваньВ конце XIX века перед Российской империей встал вопрос о необходимости создания военного порта для защиты своих границ, который имел бы круглогодичный свободный выход в море. Руководители морского ведомства предлагали Александру III создать такую базу на Балтике, в Либаве (Лиепая), однако он не разделял их мнение, так как считал, что в случае войны с Германией такой порт легко может быть заблокирован противником.По описаниям известного кольского историка и краеведа Ивана Ушакова, император хотел "устроить порт в таком месте, где бы, с одной стороны, была гавань не замерзающая круглый год, а с другой стороны гавань эта должна была быть совершенно открыта, то есть, чтобы из нее можно было бы прямо выходить в море".Подыскать нужную гавань для главной морской базы военного флота на Мурман отправился выдающийся государственный деятель, министр финансов Сергей Юльевич Витте.Из всех осмотренных бухт Мурманского побережья наилучшей оказалась Екатерининская гавань. Витте был восхищен ее видом: "Екатерининская гавань представляла собой замечательную гавань как по своему объему, полноводью, так и по своей защищенности. Эта гавань никогда не замерзает вследствие теплого морского течения Гольфстрима. Такой грандиозной гавания никогда в своей жизни не видел: она производит еще более грандиозное впечатление, нежели Владивостокский порт и Владивостокская гавань".Коммерческий портПо возвращению в Петербург министр подал Александру III обстоятельный отчет о поездке и свои соображения о сооружении военного порта."Он предлагал устроить военно-морскую базу для русского флота в Екатерининской гавани; провести к ней от Петербурга двухколейную железную дорогу; построить на Мурмане мощную электростанцию, чтобы иметь там сильное освещение. К своему докладу Витте приложил особую записку, в которой аргументировано обосновал преимущества Екатерининской гавани перед балтийским портом в случае возникновения войны с Германией", – написал основоположник кольского краеведения Ушаков в своей книге "Полярный".С докладом Витте Александр III успел ознакомиться, однако какой-либо резолюции по его предложениям не успел сделать, так как скончался в октябре 1894 года.Новый монарх Николай II находился под влиянием сторонников создания порта в Либаве. Он передал предложения Витте на рассмотрение специальной комиссии, которая их отвергла, посчитав чересчур дорогостоящими для незаселенной местности. Однако Николай II, не раз заявлявший о приверженности курсу своего родителя, не посмел проигнорировать его пожелание о создании порта на Севере и поэтому принял решение о создании не военного, а коммерческого порта, а также нового уездного центра Кольского края.Александровск6 июля (24 июня по старому стилю) 1899 года новый уездный город Александровск, названный в честь покойногоимператора Александра III, был торжественно открыт.По словам краеведа, главного хранителя историко-краеведческого музея города Полярного Олега Вербина, появление города на берегу Мурмана открыло ученым возможность стационарного исследования Баренцева моря, его флоры и фауны."На берегах Екатерининской гавани возводили здания Научно-промысловой экспедиции и Мурманской биологической станции. Одновременно Александровск стал и последним островком цивилизации для морских полярных экспедиций, где можно было пополнить запас угля, докупить необходимые запасы продовольствия, отправить письма и телеграммы", – пояснил эксперт.Однако ввиду отсутствия сухопутного транспортного сообщения город не имел особых перспектив развития в качестве нового административного центра Кольского края. Ситуация кардинально изменилась, когда грянула Первая мировая война. Выяснилось, что Мурман жизненно необходим России для получения от союзников по Антанте недостающего вооружения. В срочном порядке были построены Мурманская железная дорога и порт для приемки грузов.В период с 1916 по 1917 годы для защиты Кольского залива от вторжения неприятеля в Александровск прибыли линейные корабли, миноносцы, крейсеры, тральщики. Александровск стал форпостом морской обороны Севера.После окончания войны Александровск недолго сохранял статус города, так как фактическим центром управления края являлся Мурманск. В 1926 году он был преобразован в сельское поселение, а спустя пять лет, в 1931 году получил новое название – Полярный.Главная базаВторое рождение города, как и первое, было связано с созданием на Севере военно-морского флота. Несколько комиссий, обсуждавших вопрос о его базировании, пришли к выводу, что в качестве главной базы нужно использовать Екатерининскую гавань. Окончательно этот выбор утвердила правительственная комиссия – Иосиф Сталин, Сергей Киров и Климент Ворошилов, осмотревшие гавань 22 июля 1933 года.6 ноября 1935 года над главной базой Северной военной флотилии были подняты государственный и военно-морской флаги. Корабли отдельного дивизиона эскадренных миноносцев под артиллерийский салют из 21 залпа эсминца "Карл Либкнехт" перешли из Мурманска в новую базу – Полярный. Сюда же были перемещены штаб, политотдел и другие учреждения флотилии.Город обрел особый, неповторимый на Кольском Севере облик. Дома с колоннами, арка Циркульного дома с лестничными пролетами напоминали о других флотских городах – Кронштадте и Севастополе. Народная молва прочно связала строительство зданий в этом стиле с именем первого командующего Северным флотом Константина Душенова, служившего и на Балтике, и на Черном море. Он поднял вопрос о возвращении Полярному статуса города, что и произошло 19 сентября 1939 года.В годы Второй мировой войны именно здесь базировались основные силы Северного флота и главный штаб, где принимались решения о военно-морских операциях по защите конвоев союзников, высадках в тылу врага десантов морских пехотинцев, атаках вражеских морских коммуникаций. Город на протяжении трех лет давал отпор врагу на море и на суше.Новый статусВ 1947 году главная база Северного флота передислоцировалась в поселок Ваенга, ныне город Североморск. При этом в Полярном остались некоторые воинские части и база подводников Северного флота, но достаточного внимания его благоустройству не уделялось.Мощь флота росла, завод получал объемные заказы, стал градообразующим предприятием. Появилась возможность строить для своих рабочих и инженеров жилой фонд, учреждения соцкультбыта.Новое дыхание Полярный получил с приобретением статуса ЗАТО – закрытого административно-территориального образования. За мужество и боевую отвагу Полярный носит почетное звание "Город воинской славы". Сейчас город остается военно-морским форпостом России на Крайнем Севере, здесь базируются корабли и подводные лодки соединений, входящих в состав Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
https://ria.ru/20220609/korabli-1794032570.html
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морская держава, александр iii, полярный, мурманск, николай ii, александровск
10:00 06.08.2022 (обновлено: 10:02 06.08.2022)
 

Полярный: от села до главной базы Северной флотилии

© А.В. ЯмашЕкатерининская гавань, 1999 год
Екатерининская гавань, 1999 год
© А.В. Ямаш
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Город Полярный расположен в 65 километрах от Мурманска, в северной части Кольского залива. Его территория с трех сторон ограничена Екатерининской гаванью, Кислой губой и губой Пала, что предопределило неразрывную связь Полярного с морем. Велика заслуга города в изучении Кольской земли, военно-морском строительстве в Заполярье, создании и развитии Северного флота.

Незамерзающая гавань

В конце XIX века перед Российской империей встал вопрос о необходимости создания военного порта для защиты своих границ, который имел бы круглогодичный свободный выход в море. Руководители морского ведомства предлагали Александру III создать такую базу на Балтике, в Либаве (Лиепая), однако он не разделял их мнение, так как считал, что в случае войны с Германией такой порт легко может быть заблокирован противником.
По описаниям известного кольского историка и краеведа Ивана Ушакова, император хотел "устроить порт в таком месте, где бы, с одной стороны, была гавань не замерзающая круглый год, а с другой стороны гавань эта должна была быть совершенно открыта, то есть, чтобы из нее можно было бы прямо выходить в море".
© А.В. ЯмашЕкатерининская гавань, 2000 год
Екатерининская гавань, 2000 год
1 из 3
Екатерининская гавань, 2000 год
© А.В. Ямаш
© фото предоставлено О.Г. ВербинымЕкатерининская гавань, 1899 год
Екатерининская гавань, 1899 год
2 из 3
Екатерининская гавань, 1899 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© фото предоставлено О.Г. ВербинымГлавная база СФ, май 1945 года
Главная база СФ, май 1945 года
3 из 3
Главная база СФ, май 1945 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
1 из 3
Екатерининская гавань, 2000 год
© А.В. Ямаш
2 из 3
Екатерининская гавань, 1899 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
3 из 3
Главная база СФ, май 1945 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
Подыскать нужную гавань для главной морской базы военного флота на Мурман отправился выдающийся государственный деятель, министр финансов Сергей Юльевич Витте.

"Император высказывал мне такого рода мысль – свою мечту, – чтобы на север была проведена железная дорога, чтобы край этот, интересы которого он принимал очень близко к сердцу, не был обделен железными дорогами. Он говорил мне о том, как бы он был рад, если бы ему удалось видеть там железные дороги, которые обеспечили бы этому краю подвоз хлеба", – писал в своих "Воспоминаниях" Витте.

Из всех осмотренных бухт Мурманского побережья наилучшей оказалась Екатерининская гавань. Витте был восхищен ее видом: "Екатерининская гавань представляла собой замечательную гавань как по своему объему, полноводью, так и по своей защищенности. Эта гавань никогда не замерзает вследствие теплого морского течения Гольфстрима. Такой грандиозной гавания никогда в своей жизни не видел: она производит еще более грандиозное впечатление, нежели Владивостокский порт и Владивостокская гавань".

Коммерческий порт

По возвращению в Петербург министр подал Александру III обстоятельный отчет о поездке и свои соображения о сооружении военного порта.
"Он предлагал устроить военно-морскую базу для русского флота в Екатерининской гавани; провести к ней от Петербурга двухколейную железную дорогу; построить на Мурмане мощную электростанцию, чтобы иметь там сильное освещение. К своему докладу Витте приложил особую записку, в которой аргументировано обосновал преимущества Екатерининской гавани перед балтийским портом в случае возникновения войны с Германией", – написал основоположник кольского краеведения Ушаков в своей книге "Полярный".
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С докладом Витте Александр III успел ознакомиться, однако какой-либо резолюции по его предложениям не успел сделать, так как скончался в октябре 1894 года.
Новый монарх Николай II находился под влиянием сторонников создания порта в Либаве. Он передал предложения Витте на рассмотрение специальной комиссии, которая их отвергла, посчитав чересчур дорогостоящими для незаселенной местности. Однако Николай II, не раз заявлявший о приверженности курсу своего родителя, не посмел проигнорировать его пожелание о создании порта на Севере и поэтому принял решение о создании не военного, а коммерческого порта, а также нового уездного центра Кольского края.

Александровск

6 июля (24 июня по старому стилю) 1899 года новый уездный город Александровск, названный в честь покойногоимператора Александра III, был торжественно открыт.
По словам краеведа, главного хранителя историко-краеведческого музея города Полярного Олега Вербина, появление города на берегу Мурмана открыло ученым возможность стационарного исследования Баренцева моря, его флоры и фауны.
© фото предоставлено О.Г. ВербинымОткрытие Александровска, 6 июля 1899 года
Открытие Александровска, 6 июля 1899 года
1 из 3
Открытие Александровска, 6 июля 1899 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© Я.И. Лейцингер, Л.И. ПодгаецкийОткрытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
Открытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
2 из 3
Открытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
© Я.И. Лейцингер, Л.И. Подгаецкий
© А.В. ЯмашВид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
Вид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
3 из 3
Вид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
© А.В. Ямаш
1 из 3
Открытие Александровска, 6 июля 1899 года
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
2 из 3
Открытие Александровска. Выход из церкви великого князя Владимира, 6 июля (24 июня) 1899 года
© Я.И. Лейцингер, Л.И. Подгаецкий
3 из 3
Вид на тральщики, стоящие у берега в Екатерининской гавани, с флагами расцвечивания. День ВМФ. 1990-е гг.
© А.В. Ямаш
"На берегах Екатерининской гавани возводили здания Научно-промысловой экспедиции и Мурманской биологической станции. Одновременно Александровск стал и последним островком цивилизации для морских полярных экспедиций, где можно было пополнить запас угля, докупить необходимые запасы продовольствия, отправить письма и телеграммы", – пояснил эксперт.
Однако ввиду отсутствия сухопутного транспортного сообщения город не имел особых перспектив развития в качестве нового административного центра Кольского края. Ситуация кардинально изменилась, когда грянула Первая мировая война. Выяснилось, что Мурман жизненно необходим России для получения от союзников по Антанте недостающего вооружения. В срочном порядке были построены Мурманская железная дорога и порт для приемки грузов.
В период с 1916 по 1917 годы для защиты Кольского залива от вторжения неприятеля в Александровск прибыли линейные корабли, миноносцы, крейсеры, тральщики. Александровск стал форпостом морской обороны Севера.
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После окончания войны Александровск недолго сохранял статус города, так как фактическим центром управления края являлся Мурманск. В 1926 году он был преобразован в сельское поселение, а спустя пять лет, в 1931 году получил новое название – Полярный.

Главная база

Второе рождение города, как и первое, было связано с созданием на Севере военно-морского флота. Несколько комиссий, обсуждавших вопрос о его базировании, пришли к выводу, что в качестве главной базы нужно использовать Екатерининскую гавань. Окончательно этот выбор утвердила правительственная комиссия – Иосиф Сталин, Сергей Киров и Климент Ворошилов, осмотревшие гавань 22 июля 1933 года.
6 ноября 1935 года над главной базой Северной военной флотилии были подняты государственный и военно-морской флаги. Корабли отдельного дивизиона эскадренных миноносцев под артиллерийский салют из 21 залпа эсминца "Карл Либкнехт" перешли из Мурманска в новую базу – Полярный. Сюда же были перемещены штаб, политотдел и другие учреждения флотилии.
© А.В. ЯмашШтаб Кольской флотилии 1998 год
Штаб Кольской флотилии, 1998 год
1 из 6
Штаб Кольской флотилии 1998 год
© А.В. Ямаш
© А.В. ЯмашШтаб Кольской флотилии, 1999 год
Штаб Кольской флотилии, 1999 год
2 из 6
Штаб Кольской флотилии, 1999 год
© А.В. Ямаш
© фото предоставлено О.Г. ВербинымКараул у причала подводных лодок, 1942 год
Караул у причала подводных лодок, 1942 год
3 из 6
Караул у причала подводных лодок, 1942 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© фото предоставлено О.Г. ВербинымПодводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
Подводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
4 из 6
Подводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
© А.В. ЯмашПодводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
Подводные лодки 429 и Вологда (в центре). Конец 1990-х гг.
5 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
© А.В. ЯмашПодводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
Подводные лодки 429 и Вологда (в центре). Конец 1990-х гг.
6 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
1 из 6
Штаб Кольской флотилии 1998 год
© А.В. Ямаш
2 из 6
Штаб Кольской флотилии, 1999 год
© А.В. Ямаш
3 из 6
Караул у причала подводных лодок, 1942 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
4 из 6
Подводная лодка возвращается из боевого похода, 1944 год
© фото предоставлено О.Г. Вербиным
5 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
6 из 6
Подводные лодки "429" и "Вологда" (в центре). Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
Город обрел особый, неповторимый на Кольском Севере облик. Дома с колоннами, арка Циркульного дома с лестничными пролетами напоминали о других флотских городах – Кронштадте и Севастополе. Народная молва прочно связала строительство зданий в этом стиле с именем первого командующего Северным флотом Константина Душенова, служившего и на Балтике, и на Черном море. Он поднял вопрос о возвращении Полярному статуса города, что и произошло 19 сентября 1939 года.
В годы Второй мировой войны именно здесь базировались основные силы Северного флота и главный штаб, где принимались решения о военно-морских операциях по защите конвоев союзников, высадках в тылу врага десантов морских пехотинцев, атаках вражеских морских коммуникаций. Город на протяжении трех лет давал отпор врагу на море и на суше.

Новый статус

В 1947 году главная база Северного флота передислоцировалась в поселок Ваенга, ныне город Североморск. При этом в Полярном остались некоторые воинские части и база подводников Северного флота, но достаточного внимания его благоустройству не уделялось.

"И вновь помогло удачное географическое расположение Полярного. На этот раз в руководстве страны внимание обратили на Пала-губу, где со времен войны располагались судоремонтные мастерские, а в 1960-е годы стал расти и развиваться судоремонтный завод (впоследствии СРЗ-10), специализировавшийся на ремонте атомных подводных лодок", – рассказал Олег Вербин.

Мощь флота росла, завод получал объемные заказы, стал градообразующим предприятием. Появилась возможность строить для своих рабочих и инженеров жилой фонд, учреждения соцкультбыта.
© А.В. ЯмашЗдание Администрации ЗАТО г. Полярный. Конец 1990-х гг.
Здание Администрации ЗАТО г. Полярный. Конец 1990-х гг.
© А.В. Ямаш
Здание Администрации ЗАТО г. Полярный. Конец 1990-х гг.
Новое дыхание Полярный получил с приобретением статуса ЗАТО – закрытого административно-территориального образования. За мужество и боевую отвагу Полярный носит почетное звание "Город воинской славы". Сейчас город остается военно-морским форпостом России на Крайнем Севере, здесь базируются корабли и подводные лодки соединений, входящих в состав Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
 
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