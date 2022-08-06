https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807770666.html
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама - РИА Новости, 06.08.2022
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама
Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:31
2022-08-06T19:31
2022-08-06T22:21
новая каховка
в мире
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев.Гур скончался в субботу после покушения. По словам источника РИА Новости, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова возле его дома."Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю", - сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, как было совершено покушение.По словам главы администрации Новой Каховки, Гуру еще не исполнилось и 40 лет, у него осталась семья и дети. Погибший чиновник занимался вопросами восстановления города после ракетных ударов украинских военных, а также наиболее актуальными вопросами города и района.
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807714966.html
новая каховка
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, в мире, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
19:31 06.08.2022 (обновлено: 22:21 06.08.2022)
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама
Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: в Виталия Гура стреляли из пистолета и автоматов