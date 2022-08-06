https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807770666.html

Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама

Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама - РИА Новости, 06.08.2022

Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама

Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:31

2022-08-06T19:31

2022-08-06T22:21

новая каховка

в мире

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев.Гур скончался в субботу после покушения. По словам источника РИА Новости, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова возле его дома."Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю", - сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, как было совершено покушение.По словам главы администрации Новой Каховки, Гуру еще не исполнилось и 40 лет, у него осталась семья и дети. Погибший чиновник занимался вопросами восстановления города после ракетных ударов украинских военных, а также наиболее актуальными вопросами города и района.

https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html

https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807714966.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, в мире, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)