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Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама - РИА Новости, 06.08.2022
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Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама - РИА Новости, 06.08.2022
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама
Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:31
2022-08-06T22:21
новая каховка
в мире
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев.Гур скончался в субботу после покушения. По словам источника РИА Новости, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова возле его дома."Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю", - сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, как было совершено покушение.По словам главы администрации Новой Каховки, Гуру еще не исполнилось и 40 лет, у него осталась семья и дети. Погибший чиновник занимался вопросами восстановления города после ракетных ударов украинских военных, а также наиболее актуальными вопросами города и района.
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html
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новая каховка
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новая каховка, в мире, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
19:31 06.08.2022 (обновлено: 22:21 06.08.2022)
 
Глава ВГА Новой Каховки рассказал подробности о покушении на своего зама

Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: в Виталия Гура стреляли из пистолета и автоматов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено с применением стрелкового оружия – автоматов и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев.
Гур скончался в субботу после покушения. По словам источника РИА Новости, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова возле его дома.
Сотрудники МВД ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 18:33Специальная военная операция на Украине
Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения
"Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю", - сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, как было совершено покушение.
По словам главы администрации Новой Каховки, Гуру еще не исполнилось и 40 лет, у него осталась семья и дети. Погибший чиновник занимался вопросами восстановления города после ракетных ударов украинских военных, а также наиболее актуальными вопросами города и района.
Кадры с места покушения на замглавы Новокаховской администрации - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил о покушении на замглавы администрации Новой Каховки
 
Новая КаховкаВ миреХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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