https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html

Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения

Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения - РИА Новости, 06.08.2022

Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения

Заместитель главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталий Гур умер после покушения, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:33

2022-08-06T18:33

2022-08-06T22:21

в мире

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

херсон

украина

виталий гур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталий Гур умер после покушения, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев."Он (Гур. — Прим. ред.) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", — рассказал Леонтьев, добавив, что при покушении злоумышленники использовали стрелковое оружие — автоматы и пистолет.По его словам, Гур в течение нескольких месяцев занимался восстановлением города и района после ракетных ударов, работал "великолепно".Ранее в субботу неизвестные напали на чиновника около его дома. По словам источника агентства, они несколько раз выстрелили в него, предположительно, из пистолета Макарова. На месте происшествия обнаружили стреляные гильзы от этого оружия.Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Это не первое покушение на представителей власти Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Соболев пострадал при взрыве самодельной бомбы недалеко от его машины. Позднее взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие ранения. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html

https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, дмитрий песков (спецпредставитель президента), херсон, украина, виталий гур, россия, владимир леонтьев (новая каховка)