Рейтинг@Mail.ru
Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html
Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения
Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения - РИА Новости, 06.08.2022
Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения
Заместитель главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталий Гур умер после покушения, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:33
2022-08-06T22:21
в мире
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
херсон
украина
виталий гур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807758138_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_f00884b37e8bafed63de2ac75cd092b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталий Гур умер после покушения, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев."Он (Гур. — Прим. ред.) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", — рассказал Леонтьев, добавив, что при покушении злоумышленники использовали стрелковое оружие — автоматы и пистолет.По его словам, Гур в течение нескольких месяцев занимался восстановлением города и района после ракетных ударов, работал "великолепно".Ранее в субботу неизвестные напали на чиновника около его дома. По словам источника агентства, они несколько раз выстрелили в него, предположительно, из пистолета Макарова. На месте происшествия обнаружили стреляные гильзы от этого оружия.Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Это не первое покушение на представителей власти Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Соболев пострадал при взрыве самодельной бомбы недалеко от его машины. Позднее взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие ранения. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html
https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
херсон
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807758138_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_67c51f9d682cef5ec549c203b53b2b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , владимир сальдо, дмитрий песков (спецпредставитель президента), херсон, украина, виталий гур, россия, владимир леонтьев (новая каховка)
18:33 06.08.2022 (обновлено: 22:21 06.08.2022)
 
Замглавы администрации Новой Каховки погиб после покушения

Заместитель главы Новокаховской администрации Гур погиб после покушения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР
Сотрудники МВД ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники МВД ДНР
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталий Гур умер после покушения, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев.
"Он (Гур. — Прим. ред.) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", — рассказал Леонтьев, добавив, что при покушении злоумышленники использовали стрелковое оружие — автоматы и пистолет.
Кадр, где совершено покушение на замглавы Новокаховской администрации
Кадр, где совершено покушение на замглавы Новокаховской администрации
Кадр, где совершено покушение на замглавы Новокаховской администрации
По его словам, Гур в течение нескольких месяцев занимался восстановлением города и района после ракетных ударов, работал "великолепно".

Ранее в субботу неизвестные напали на чиновника около его дома. По словам источника агентства, они несколько раз выстрелили в него, предположительно, из пистолета Макарова. На месте происшествия обнаружили стреляные гильзы от этого оружия.
Кадры Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:04Специальная военная операция на Украине
Каховская администрация обвинила Киев в терроризме
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Это не первое покушение на представителей власти Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Соболев пострадал при взрыве самодельной бомбы недалеко от его машины. Позднее взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие ранения. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 06:07Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом "губернатора"
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ХерсонУкраинаВиталий ГурРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала