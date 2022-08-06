https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807732635.html
СК расследует дело о покушении на чиновника в Новой Каховке
СК расследует дело о покушении на чиновника в Новой Каховке - РИА Новости, 06.08.2022
СК расследует дело о покушении на чиновника в Новой Каховке
Российские следователи будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:14
2022-08-06T15:14
2022-08-06T17:38
новая каховка
донецк (днр)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
виталий гур
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Источник РИА Новости в администрации Новой Каховки ранее сообщил, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам источника, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова возле его дома."СК России будет расследовать обстоятельства обстрелов украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов, повлекших гибель и ранения мирного населения... В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации Виталия Гура", - говорится в сообщении.В СК также отметили, что будет проведено расследование гибели трех человек при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, гибели женщины в результате артиллерийского удара по улице Дорожная в Петровском районе Донецка, ранения женщины при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО, гибели женщины и ребенка при артиллерийском обстреле в Херсонской области.
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807714966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, виталий гур
15:14 06.08.2022 (обновлено: 17:38 06.08.2022)
СК расследует дело о покушении на чиновника в Новой Каховке
СК будет расследовать дело о покушении на замглавы администрации Новой Каховки Гура