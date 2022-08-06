https://ria.ru/20220806/peregovory-1807703209.html

Россия не получала от США предложений по переговорам о СНВ, заявил дипломат

Россия не получала от США предложений по переговорам о СНВ, заявил дипломат - РИА Новости, 06.08.2022

Россия не получала от США предложений по переговорам о СНВ, заявил дипломат

Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить ДСНВ-3 в 2026 году, заявил журналистам... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:52

2022-08-06T10:52

2022-08-06T10:52

в мире

оон

россия

сша

договор снв-3

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить ДСНВ-3 в 2026 году, заявил журналистам замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году."Декларация готовности – это не есть сама готовность. Потому что реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами, которые мы могли бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности", - сказал Белоусов."На данный момент таких сигналов – кроме этих декларативных заявлений (в том числе на самом высоком уровне) – мы не получаем", - подчеркнул он.По его словам, "надо еще учитывать, когда были сделаны эти заявления и насколько они коррелируются с прежними заявлениями высоких представителей администрации США и госдепартамента"."Понятно, что время выбрано специально. Заявление президента США было сделано перед конференцией намеренно, чтобы показать, что Соединенные Штаты остаются кооперабельным государством и готовы вести диалог, в том числе с нами", - указал Белоусов.Как напомнил журналистам заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, президент Байден заявил, что обеим сторонам удалось добиться продления ДСНВ и США "готовы оперативно договориться о новых рамках контроля над вооружениями на замену Договору о СНВ"."А вот то, о чем мы договаривались с американцами – о диалоге по стратегическим вопросам, это пакетный диалог – там все будет обсуждаться, все, что имеет значение с точки зрения безопасности в привязке к вопросам контроля над вооружениями. Вот, о чем идет речь. И президент Байден об этом ничего не сказал", - отметил Вишневецкий."Но при том ставится условие – "если противоположная сторона будет действовать ответственным образом". Это их американское восприятие действительности", - указал он."Это политическое заявление, которое подготовили президенту США в связи с открытием Обзорной конференции ДНЯО. И никакого развития этого вопроса не было. Нам ничего не передавали. Ничего конкретного мы не получали. Поэтому это пока декларация о намерениях", - заключил он.

https://ria.ru/20220806/peregovory-1807701063.html

https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807665503.html

https://ria.ru/20220805/pentagon-1807664206.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, россия, сша, договор снв-3, джо байден