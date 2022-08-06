https://ria.ru/20220806/peregovory-1807701063.html
Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД
Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД
Россия выступает за создание условий для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы Вашингтона, РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:30
2022-08-06T10:30
2022-08-06T10:31
в мире
сша
корейский полуостров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пхеньян
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия выступает за создание условий для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы Вашингтона, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.По его словам, военная активность США на территории Республики Корея, в первую очередь, – совместные военные учения, серьезно подрывает усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова."Создается впечатление, что Вашингтон делает все, чтобы убедить Пхеньян в необходимости обладания ядерным оружием для защиты своего суверенитета. Считаем, что необходимо создать условия для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы США", - сказал Вишневецкий.
https://ria.ru/20220806/kndr-1807699636.html
сша
корейский полуостров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, корейский полуостров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пхеньян
10:30 06.08.2022 (обновлено: 10:31 06.08.2022)
Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД
Дипломат Вишневецкий: похоже, что переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона