https://ria.ru/20220806/peregovory-1807701063.html

Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД

Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022

Переговоры по КНДР не входят в планы Вашингтона, заявили в МИД

Россия выступает за создание условий для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы Вашингтона, РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:30

2022-08-06T10:30

2022-08-06T10:31

в мире

сша

корейский полуостров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

пхеньян

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия выступает за создание условий для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы Вашингтона, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.По его словам, военная активность США на территории Республики Корея, в первую очередь, – совместные военные учения, серьезно подрывает усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова."Создается впечатление, что Вашингтон делает все, чтобы убедить Пхеньян в необходимости обладания ядерным оружием для защиты своего суверенитета. Считаем, что необходимо создать условия для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы США", - сказал Вишневецкий.

https://ria.ru/20220806/kndr-1807699636.html

сша

корейский полуостров

россия

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, корейский полуостров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пхеньян