https://ria.ru/20220806/pelosi-1807752620.html
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая - РИА Новости, 06.08.2022
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая
Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:12
2022-08-06T17:12
2022-08-06T18:35
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
тайбэй
мид кнр
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне.Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик вспомнила случай, приключившийся с ней в детстве."Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая, — так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином", — рассказала Пелоси.Многие комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань."Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне", — заметил второй."Возмутительница спокойствия номер один в мире", — отметил третий."Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие", — поделился мнением комментатор."Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку", — констатировал пользователь.В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220806/tramp-1807728710.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, тайбэй, мид кнр
17:12 06.08.2022 (обновлено: 18:35 06.08.2022)
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая
Пользователи Twitter раскритиковали заявление Пелоси о способе налаживания связей с Китаем
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне.
Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань
может повлиять на американо-китайские отношения, политик вспомнила случай, приключившийся с ней в детстве.
"Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая
, — так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином", — рассказала Пелоси.
Многие комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.
"Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели, это в эскалации напряженности, в то время когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир," — написал один из пользователей.
"Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне", — заметил второй.
"Возмутительница спокойствия номер один в мире", — отметил третий.
"Если США
научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие", — поделился мнением комментатор.
"Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж", — подчеркнул еще один читатель.
"Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку", — констатировал пользователь.
В четверг армия Китая
инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.
Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.