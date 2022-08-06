https://ria.ru/20220806/pelosi-1807752620.html

В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая

В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая - РИА Новости, 06.08.2022

В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая

Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:12

2022-08-06T17:12

2022-08-06T18:35

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китай

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мид кнр

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне.Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик вспомнила случай, приключившийся с ней в детстве."Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая, — так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином", — рассказала Пелоси.Многие комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань."Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне", — заметил второй."Возмутительница спокойствия номер один в мире", — отметил третий."Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие", — поделился мнением комментатор."Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку", — констатировал пользователь.В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

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https://ria.ru/20220806/ssha-1807704286.html

https://ria.ru/20220806/kitay-1807683927.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807396243.html

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китай

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тайбэй

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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