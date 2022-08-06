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СМИ: Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне - РИА Новости, 06.08.2022
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СМИ: Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне
СМИ: Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне - РИА Новости, 06.08.2022
СМИ: Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, пишет издание "Никкэй". РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T05:44
2022-08-06T09:40
в мире
фумио кисида
си цзиньпин
китай
тайвань
сша
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, пишет издание "Никкэй".Последним пунктом в программе была Япония, где Пелоси провела несколько встреч, в том числе с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой. На встрече стороны подчеркнули важность укрепления американо-японского союза и сотрудничества для реализации принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности ракетную и ядерную программу Северной Кореи и ситуацию на Украине. Накануне вечером спецборт с американской делегацией покинул Токио.Азиатское турне Пелоси включало визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Кроме того, вопреки решительным протестам со стороны Китая, она посетила Тайвань.Таким образом, Пелоси стала стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. При этом администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия начала учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран. США не поддерживают с островом дипломатических отношений, но на деле не только активно контактируют с местными властями, но и регулярно поставляют им оружие.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807662942.html
https://ria.ru/20220806/svyaz-1807680935.html
китай
тайвань
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в мире, фумио кисида, си цзиньпин, китай, тайвань, сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси
05:44 06.08.2022 (обновлено: 09:40 06.08.2022)
 
СМИ: Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне

"Никкэй": спикер палаты представителей США Пелоси вылетела из Токио, завершив турне в Азии

© AP Photo / Malaysia’s Department of InformationСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Malaysia’s Department of Information
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, пишет издание "Никкэй".
Последним пунктом в программе была Япония, где Пелоси провела несколько встреч, в том числе с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.
На встрече стороны подчеркнули важность укрепления американо-японского союза и сотрудничества для реализации принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности ракетную и ядерную программу Северной Кореи и ситуацию на Украине. Накануне вечером спецборт с американской делегацией покинул Токио.
Азиатское турне Пелоси включало визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Кроме того, вопреки решительным протестам со стороны Китая, она посетила Тайвань.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 22:50
Визит Пелоси на Тайвань подорвал стабильность в регионе, заявил посол Китая
Таким образом, Пелоси стала стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. При этом администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия начала учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран. США не поддерживают с островом дипломатических отношений, но на деле не только активно контактируют с местными властями, но и регулярно поставляют им оружие.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
04:25
СМИ: китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними
 
В миреФумио КисидаСи ЦзиньпинКитайТайваньСШАМИД КНРВизит Пелоси на ТайваньНэнси Пелоси
 
 
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