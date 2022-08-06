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Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве

Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.08.2022

Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:35

2022-08-06T17:35

2022-08-06T18:31

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северная македония

украина

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты.Ранее новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807704067.html

северная македония

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в мире, северная македония, украина, киев, большая двадцатка, су-25