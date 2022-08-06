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Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.08.2022
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Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве
Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.08.2022
Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:35
2022-08-06T18:31
в мире
северная македония
украина
киев
большая двадцатка
су-25
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты.Ранее новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.
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в мире, северная македония, украина, киев, большая двадцатка, су-25
17:35 06.08.2022 (обновлено: 18:31 06.08.2022)
 
Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Киеву танки

© РИА Новости / Мария МарикянТанк Т-34
Танк Т-34 - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Танк Т-34. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты.
"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов", - написал Подоляк на своей странице в соцсетях.
Ранее новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.
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В миреСеверная МакедонияУкраинаКиевБольшая двадцаткаСу-25
 
 
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