Рейтинг@Mail.ru
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/obstrel-1807754545.html
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ
Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:33
2022-08-06T17:33
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с позиций в Авдеевке атаковали улицу Франко, где погиб мужчина 1942 года рождения", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
17:33 06.08.2022
 
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ

Мирный житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики с позиций в Авдеевке атаковали улицу Франко, где погиб мужчина 1942 года рождения", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
17:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала