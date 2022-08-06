https://ria.ru/20220806/obstrel-1807754545.html

Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ

Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022

Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ

Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:33

2022-08-06T17:33

2022-08-06T17:33

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

авдеевка

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с позиций в Авдеевке атаковали улицу Франко, где погиб мужчина 1942 года рождения", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html

донецкая народная республика

ясиноватая

авдеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка