https://ria.ru/20220806/obstrel-1807754545.html
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ
Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:33
2022-08-06T17:33
2022-08-06T17:33
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с позиций в Авдеевке атаковали улицу Франко, где погиб мужчина 1942 года рождения", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
Житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта ВСУ
Мирный житель Ясиноватой погиб из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками