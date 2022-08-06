https://ria.ru/20220806/murom-1807188894.html

Город Муром

Город Муром - РИА Новости, 06.08.2022

Город Муром

Муром – город в России, в юго-восточной части Владимирской области, центр одноименного городского округа и Муромского муниципального района. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:06

2022-08-06T02:06

2022-08-06T02:06

справки

муром

владимирская область

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Муром – город в России, в юго-восточной части Владимирской области, центр одноименного городского округа и Муромского муниципального района.Первое упоминание о Муроме встречается в 862 году в "Повести временных лет".По одной из версий, название города происходит от финно-угорского племени мурома, жившего в этих краях до прихода славян. Также есть версия, что слово "муром" происходит от общего для многих финно-угорских народов термина, означавшего "высокое место, гора, у воды", характерного для топографии современного города.В IX-X веках Муром стал славянским городом, превратившись в форпост колонизации Киевской Русью северо-восточных земель.С 1097 года город стал столицей Муромо-Рязанского княжества, в середине XII – начале XV веков – Муромского княжества. В начале XV века вошел в состав Московского княжества. Пограничное положение, которое долгое время занимал Муром, определяло и его стратегическое значение. Не один раз Муром подвергался набегам воинственных соседей, не раз был разграблен, горел, но каждый раз возрождался на прежнем месте: в 1088 году город был разорен волжско-камскими булгарами; в 1239, 1281 и 1293 годах – монголо-татарами.Именно в Муроме царь Иван IV Грозный во время победного похода на Казань устроил переправу своего войска через Оку, во время которой произвел смотр боевых частей. Однако в последующем город утратил военное значение.Во второй половине XVI века в городе активно развивалось оружейное дело, к царскому двору из Мурома поставлялась рыба.В XVII веке Муром стал важным ремесленным центром, здесь существовали кожевенное, сапожное, скорняжное, кузнечное, портновское, ювелирное и другие ремесла.В XVIII веке Муром был уездным городом Казанской (1708-1714, 1717-1719), Нижегородской (1714-1717), Московской (1719-1778) и Владимирской (1778-1929; до 1796 – Владимирское наместничество) губерний.В XVIII – начале XX веков Муром стал важным торговым центром. Со второй половины XIXвека в городе развивалась промышленность: были открыты фабрика товарищества Муромской мануфактуры льняных изделий в Дмитриевской слободе (1880), механический и чугунолитейный завод Валенкова (1887), фабрика товарищества Муромской бумаготкацкой мануфактуры (1901), железнодорожные мастерские (1916; сейчас "Муромтепловоз"). В 1880 году была введена в строй железнодорожная линия Муром – Ковров, в 1912 году построен мост через Оку и открыто движение по железнодорожной линии Люберцы – Арзамас.Расцвет Мурома в 1860-е годы во многом связывают с деятельностью купца первой гильдии, а потом и городского головы Алексея Ермакова. В благоустройство города он вкладывал все свои личные средства. В 1864 году благодаря Ермакову был проложен водопровод, построена водонапорная башня. В 1867 году он построил здание театра и стал содержать труппу. В 1868 году были открыты детский приют и солдатские казармы, проведен телеграф.С 1920-х годов Муром продолжал развиваться как важный промышленный центр.В 1929-1930 годы – окружной, с 1929 года – районный центр Нижегородского (в 1932 году был переименован в Горьковский) края, с 1936 года – Горьковской области (ныне Нижегородская область), с 1944 года – Владимирской области.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) муромские заводы и фабрики выпускали необходимую для фронта продукцию: авиационную фанеру, корпуса для легких танков, башни для танка Т-34, снаряды, мины и т.д. В феврале 1942 года из Мурома на фронт ушел бронепоезд "Илья Муромец", в строительстве которого приняли участие железнодорожники. Среди жителей города было 24 Героя Советского Союза, в том числе знаменитый летчик Николай Гастелло. Рост промышленности продолжился в городе и после окончания Великой Отечественной войны, расширялись старые и создавались новые производства: литейное, картоноделательное, рубероидное и др.В постсоветское время в Муроме наступил кризис. Предприятия становились банкротами, производство упало. Ситуация стала исправляться к 2000-м годам.Современный Муром – один из крупнейших городов Владимирской области с населением более 114 тысяч человек (третий по числу жителей город области после Владимира и Коврова), крупный железнодорожный узел электрифицированной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург, связанный также с другими центральными регионами сетью автомобильных дорог и водными путями по судоходной Оке.Муром – крупный промышленный центр, в числе предприятий – ПО "Муромский завод трубопроводной арматуры", АО "Муромский радиозавод", АО "Муромский завод радиоизмерительных приборов", АО "ПО "Муроммашзавод", ОАО "Муромтепловоз", АО "Муромский стрелочный завод", ЗАО "Муром", АО "Муромский хлебокомбинат", ООО "Николь-Пак Империал" и другие. Архитектурный облик исторической части Мурома сложился в XIX – начале XX века, после пожаров 1792 и 1805 годов, уничтоживших практически весь старый деревянный город. Новый город стал застраиваться по генеральному плану, разработанному автором регулярных планов многих русских городов Иваном Лемом и утвержденному Екатериной II в 1788 году. Самобытное веерное расположение улиц древнерусского города сменилось жесткой прямоугольной сеткой кварталов. При всем схематизме плана, градостроители сумели встроить в него сложившиеся градообразующие величины – монастыри и церкви. Эти четкие очертания улиц старого Мурома во многом сохранились до конца XX века. Однако в 1980-е годы некоторые улицы в центре Мурома оказались перегорожены многоподъездными домами, что нарушило сформировавшийся ранее порядок.Муром довольно популярен у туристов, благодаря большому количеству историко-архитектурных памятников: в южной части города – Спасский монастырь(основан в XI веке) с монументальным Спасо-Преображенским собором (XVI век); недалеко от монастыря на берегу Оки – церковь Козьмы и Демьяна (Космы и Дамиана, 1565 год); в центре города – ансамбль Троицкого монастыря в "узорочном стиле" XVII века; рядом с ним – Благовещенский монастырь XVI века; постройки женского Воскресенского монастыря – пятиглавая Воскресенская церковь (1658 год) с крытой обходной галереей и шатровым крыльцом, небольшая одноглавая Введенская церковь (1659 год) с шатровой колокольней (вторая половина XVII века); на кромке берегового обрыва – церковь Николы Набережного (1717 год) с трапезной и колокольней и др.С Муромом неразрывно связаны имена и деятельность многих православных святых: великомучеников князей Бориса и Глеба; князей Константина, Михаила и Федора, крестивших жителей города; русского богатыря Ильи Муромца; покровителей брака и семьи, князей Петра и Февронии.По преданию, они правили городом в начале XIII века. Согласно "Повести о князе Петре и деве Февронии", заболевшего князя вылечила простая девушка, на которой он по обету женился после исцеления. Муромская знать воспротивилась княгине из простонародья, и супруги уехали из города. Но после вспыхнувших междоусобиц князя упросили вернуться на престол. Умерли Петр и Феврония в один день – 25 июня 1228 года. Их мощи покоятся в Троицком женском монастыре. Сегодня поклониться мощам Петра и Февронии едут многие молодожены, надеющиеся на крепкий брак.С 2008 года по инициативе президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой в Муроме ежегодно 8 июля проводится празднование Дня семьи, любви и верности, приуроченного ко Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В 2022 году указом президента РФ праздник получил статус официального. Среди достопримечательностей города – памятник Илье Муромцу (скульптор Вячеслав Клыков), установленный в 1999 году в городском парке на смотровой площадке, на высоком берегу Оки.Гуманитарным и культурным центром города стал Муромский историко-художественный музей, основанный в 1919 году. В нем хранятся уникальные археологические находки времен племени Мурома, коллекция древнерусского искусства, собрания живописи и декоративно-прикладного искусства из имения графов Уваровых.На Муромской земле родились и работали многие знаменитые люди: академик Иван Губкин (1871-1939), основатель советской нефтяной геологии; Владимир Зворыкин (1889-1982), русский изобретатель в области телевидения; Иван Куликов (1875-1941), русский художник, академик живописи, ученик Ильи Репина; Константин Рябинин (1877-1955), русский врач, исследователь тибетской медицины; Алексей Прокуроров (1964-2008), советский и российский лыжник, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, и другие.В 1970-е годы в Муроме снимались художественные фильмы "В огне брода нет" и "Начало" Глеба Панфилова, "Восхождение" Ларисы Шепитько, в 2009 году – "Человек с бульвара Капуцинок" Аллы Суриковой и др.День города в Муроме традиционно отмечается в первую субботу августа. В 2022 году его будут праздновать 6 августа – городу исполнится 1160 лет. В День города в Муроме откроется межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел "На Муромской дорожке".В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители традиционной музыки, песен и танцев, сохраняющие и популяризирующие традиционный музыкально-песенный, танцевальный фольклор и обрядовую культуру своего региона, а также мастера-ремесленники, работающие в технике традиционных народных промыслов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, муром, владимирская область