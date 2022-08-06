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На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря - РИА Новости, 06.08.2022
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На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря
На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря - РИА Новости, 06.08.2022
На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря
Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:00
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москва
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В "Долине реки Сетунь" заметили краснокнижного вяхиря. Эта осторожная птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Увидеть ее в черте города - большая удача", - говорится в сообщении.Уточняется, что другое название вяхиря - витютень. Длина тела птицы - около 40 сантиметров, а масса может достигать 0,7 килограмма. У вяхиря основное оперение серое или сизо-дымчатое, грудь - красноватого оттенка, шея зеленоватая с металлическим отливом, а зоб – бирюзовый или сиреневый. На крыльях есть белые полосы, которые особенно видны во время полета.Добавляется, что вяхирь питается семенами злаков, ягодами, семенами хвойных деревьев и желудями.
https://ria.ru/20220620/bronzovki-1797092821.html
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москва, общество
18:00 06.08.2022 (обновлено: 18:03 06.08.2022)
 
На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря

В "Долине реки Сетунь" на западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TeloegramКраснокнижный вяхирь в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы
Краснокнижный вяхирь в природном заказнике Долине реки Сетунь на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Teloegram
Краснокнижный вяхирь в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В "Долине реки Сетунь" заметили краснокнижного вяхиря. Эта осторожная птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Увидеть ее в черте города - большая удача", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что другое название вяхиря - витютень. Длина тела птицы - около 40 сантиметров, а масса может достигать 0,7 килограмма. У вяхиря основное оперение серое или сизо-дымчатое, грудь - красноватого оттенка, шея зеленоватая с металлическим отливом, а зоб – бирюзовый или сиреневый. На крыльях есть белые полосы, которые особенно видны во время полета.
Добавляется, что вяхирь питается семенами злаков, ягодами, семенами хвойных деревьев и желудями.
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