https://ria.ru/20220806/moskva-1807758254.html

На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря

На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря - РИА Новости, 06.08.2022

На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря

Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:00

2022-08-06T18:00

2022-08-06T18:03

москва

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В "Долине реки Сетунь" заметили краснокнижного вяхиря. Эта осторожная птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Увидеть ее в черте города - большая удача", - говорится в сообщении.Уточняется, что другое название вяхиря - витютень. Длина тела птицы - около 40 сантиметров, а масса может достигать 0,7 килограмма. У вяхиря основное оперение серое или сизо-дымчатое, грудь - красноватого оттенка, шея зеленоватая с металлическим отливом, а зоб – бирюзовый или сиреневый. На крыльях есть белые полосы, которые особенно видны во время полета.Добавляется, что вяхирь питается семенами злаков, ягодами, семенами хвойных деревьев и желудями.

https://ria.ru/20220620/bronzovki-1797092821.html

https://ria.ru/20220617/triton-1796726628.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество