18:00 06.08.2022 (обновлено: 18:03 06.08.2022)
На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря
В "Долине реки Сетунь" на западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TeloegramКраснокнижный вяхирь в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы
Краснокнижный вяхирь в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике "Долине реки Сетунь" на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В "Долине реки Сетунь" заметили краснокнижного вяхиря. Эта осторожная птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Увидеть ее в черте города - большая удача", - говорится в сообщении.
Уточняется, что другое название вяхиря - витютень. Длина тела птицы - около 40 сантиметров, а масса может достигать 0,7 килограмма. У вяхиря основное оперение серое или сизо-дымчатое, грудь - красноватого оттенка, шея зеленоватая с металлическим отливом, а зоб – бирюзовый или сиреневый. На крыльях есть белые полосы, которые особенно видны во время полета.
Добавляется, что вяхирь питается семенами злаков, ягодами, семенами хвойных деревьев и желудями.