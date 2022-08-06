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Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании - РИА Новости, 06.08.2022
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Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании - РИА Новости, 06.08.2022
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании
Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:07
2022-08-06T16:07
в мире
молдавия
венецианская комиссия
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его родственников, поскольку он не хочет уходить в отставку."Высший Совет прокуроров дал добро на привлечение меня к ответственности за незаконное обогащение. Сегодняшняя власть, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, Европейского суда по правам человека, продолжает меня персонально преследовать", - написал Стояногло в соцсетях.По его словам, ему отказались предоставить копию обращения прокуроров, а также не дали объясниться."Я вообще перестал понимать, чем занимается наша власть. Именно из-за того, что я не ухожу в отставку - решили ударить по самому уязвимому—дочь, мама только, чтобы меня поломать. В стране катастрофа в экономике, финансах, энергетике, в сельском хозяйстве, в других сферах жизни, а власть занимается преследованием инакомыслящих, просто тех, кто ей не нравится", - подытожил генпрокурор.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Сам генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
https://ria.ru/20220524/kishinev-1790441246.html
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в мире, молдавия, венецианская комиссия, европейский суд по правам человека (еспч)
16:07 06.08.2022
 
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании

Генпрокурор Молдавии Стояногло обвинил власти в преследовании и давлении на родственников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его родственников, поскольку он не хочет уходить в отставку.
"Высший Совет прокуроров дал добро на привлечение меня к ответственности за незаконное обогащение. Сегодняшняя власть, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, Европейского суда по правам человека, продолжает меня персонально преследовать", - написал Стояногло в соцсетях.
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По его словам, ему отказались предоставить копию обращения прокуроров, а также не дали объясниться.
"Я вообще перестал понимать, чем занимается наша власть. Именно из-за того, что я не ухожу в отставку - решили ударить по самому уязвимому—дочь, мама только, чтобы меня поломать. В стране катастрофа в экономике, финансах, энергетике, в сельском хозяйстве, в других сферах жизни, а власть занимается преследованием инакомыслящих, просто тех, кто ей не нравится", - подытожил генпрокурор.
Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Сам генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
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