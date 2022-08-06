https://ria.ru/20220806/moldaviya-1807742451.html
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании - РИА Новости, 06.08.2022
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании
Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:07
2022-08-06T16:07
2022-08-06T16:07
в мире
молдавия
венецианская комиссия
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его родственников, поскольку он не хочет уходить в отставку."Высший Совет прокуроров дал добро на привлечение меня к ответственности за незаконное обогащение. Сегодняшняя власть, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, Европейского суда по правам человека, продолжает меня персонально преследовать", - написал Стояногло в соцсетях.По его словам, ему отказались предоставить копию обращения прокуроров, а также не дали объясниться."Я вообще перестал понимать, чем занимается наша власть. Именно из-за того, что я не ухожу в отставку - решили ударить по самому уязвимому—дочь, мама только, чтобы меня поломать. В стране катастрофа в экономике, финансах, энергетике, в сельском хозяйстве, в других сферах жизни, а власть занимается преследованием инакомыслящих, просто тех, кто ей не нравится", - подытожил генпрокурор.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Сам генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
https://ria.ru/20220524/kishinev-1790441246.html
https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, венецианская комиссия, европейский суд по правам человека (еспч)
Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании
Генпрокурор Молдавии Стояногло обвинил власти в преследовании и давлении на родственников
КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его родственников, поскольку он не хочет уходить в отставку.
"Высший Совет прокуроров дал добро на привлечение меня к ответственности за незаконное обогащение. Сегодняшняя власть, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии
, Европейского суда по правам человека, продолжает меня персонально преследовать", - написал Стояногло в соцсетях.
По его словам, ему отказались предоставить копию обращения прокуроров, а также не дали объясниться.
"Я вообще перестал понимать, чем занимается наша власть. Именно из-за того, что я не ухожу в отставку - решили ударить по самому уязвимому—дочь, мама только, чтобы меня поломать. В стране катастрофа в экономике, финансах, энергетике, в сельском хозяйстве, в других сферах жизни, а власть занимается преследованием инакомыслящих, просто тех, кто ей не нравится", - подытожил генпрокурор.
Высший совет прокуроров Молдавии
5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Сам генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ
с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.