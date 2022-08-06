https://ria.ru/20220806/moldaviya-1807742451.html

Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании

Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании - РИА Новости, 06.08.2022

Генпрокурор Молдавии обвинил власти в преследовании

Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:07

2022-08-06T16:07

2022-08-06T16:07

в мире

молдавия

венецианская комиссия

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Отстраненный генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что подвергается преследованию со стороны властей, которые также оказывают давление на его родственников, поскольку он не хочет уходить в отставку."Высший Совет прокуроров дал добро на привлечение меня к ответственности за незаконное обогащение. Сегодняшняя власть, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, Европейского суда по правам человека, продолжает меня персонально преследовать", - написал Стояногло в соцсетях.По его словам, ему отказались предоставить копию обращения прокуроров, а также не дали объясниться."Я вообще перестал понимать, чем занимается наша власть. Именно из-за того, что я не ухожу в отставку - решили ударить по самому уязвимому—дочь, мама только, чтобы меня поломать. В стране катастрофа в экономике, финансах, энергетике, в сельском хозяйстве, в других сферах жизни, а власть занимается преследованием инакомыслящих, просто тех, кто ей не нравится", - подытожил генпрокурор.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Сам генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.

https://ria.ru/20220524/kishinev-1790441246.html

https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, венецианская комиссия, европейский суд по правам человека (еспч)