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Минобороны: обстрел Киевом Запорожской АЭС считается актом терроризма

Минобороны: обстрел Киевом Запорожской АЭС считается актом терроризма - РИА Новости, 06.08.2022

Минобороны: обстрел Киевом Запорожской АЭС считается актом терроризма

Минобороны России согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:34

2022-08-06T21:34

2022-08-06T21:34

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны России согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что 5 августа украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, повредив две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без света и воды. Благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала."В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм", - заявил Мизинцев на брифинге.По его словам, в зоне радиационного заражения (более 5,3 тысячи квадратных километров, длина около 420 километров) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.Он также призвал Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html

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Дарья Буймова

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