Минобороны: обстрел Киевом Запорожской АЭС считается актом терроризма
Минобороны: по конвенции ООН обстрел Киевом Запорожской АЭС — акт ядерного терроризма
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны России согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что 5 августа украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, повредив две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без света и воды. Благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.
"В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм", - заявил Мизинцев на брифинге.
"В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме", - сообщил Мизинцев.
По его словам, в зоне радиационного заражения (более 5,3 тысячи квадратных километров, длина около 420 километров) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.
"Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 тысячи МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации", - добавил генерал.
Он также призвал Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.