https://ria.ru/20220806/metro-1807751949.html

Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро

Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро - РИА Новости, 06.08.2022

Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро

Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:04

2022-08-06T17:04

2022-08-06T17:04

общество

городское хозяйство москвы

пионерский

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций метро, где с 16.30 раздаем воду: Новокузнецкая, Баррикадная, Белорусская 2 (Замоскворецкая линия), Парк Культуры 1 (Сокольническая линия), Савеловская 9 (Серпуховско-Тимирязевская линия), Октябрьская 6 (Калужско-Рижская), Бибирево, Отрадное", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филёвский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово".

https://ria.ru/20220806/zhara-1807728317.html

пионерский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, пионерский