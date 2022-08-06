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Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро - РИА Новости, 06.08.2022
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Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро
Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро - РИА Новости, 06.08.2022
Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:04
2022-08-06T17:04
общество
городское хозяйство москвы
пионерский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций метро, где с 16.30 раздаем воду: Новокузнецкая, Баррикадная, Белорусская 2 (Замоскворецкая линия), Парк Культуры 1 (Сокольническая линия), Савеловская 9 (Серпуховско-Тимирязевская линия), Октябрьская 6 (Калужско-Рижская), Бибирево, Отрадное", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филёвский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово".
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общество, городское хозяйство москвы, пионерский
17:04 06.08.2022
 
Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро

Из-за жары воду начали раздавать еще на восьми станциях московского метро

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций метро, где с 16.30 раздаем воду: Новокузнецкая, Баррикадная, Белорусская 2 (Замоскворецкая линия), Парк Культуры 1 (Сокольническая линия), Савеловская 9 (Серпуховско-Тимирязевская линия), Октябрьская 6 (Калужско-Рижская), Бибирево, Отрадное", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филёвский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово".
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 14:40
Москвичам из-за жары раздают воду на станциях метро
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыПионерский
 
 
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