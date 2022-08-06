Москвичам раздают воду еще на восьми станциях метро
Из-за жары воду начали раздавать еще на восьми станциях московского метро
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций метро, где с 16.30 раздаем воду: Новокузнецкая, Баррикадная, Белорусская 2 (Замоскворецкая линия), Парк Культуры 1 (Сокольническая линия), Савеловская 9 (Серпуховско-Тимирязевская линия), Октябрьская 6 (Калужско-Рижская), Бибирево, Отрадное", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что получить бесплатно бутылку воды можно на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филёвский парк, Пионерская. А также на автостанции "Орехово".