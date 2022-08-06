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В Мексике 13 человек убиты в перестрелке с полицией
В Мексике 13 человек убиты в перестрелке с полицией - РИА Новости, 06.08.2022
В Мексике 13 человек убиты в перестрелке с полицией
Оперативная группа полиции мексиканского штата Сан-Луис-Потоси подверглась вооруженному нападению в муниципалитете Район, в ходе перестрелки 13 человек были... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T02:28
2022-08-06T02:28
2022-08-06T02:28
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МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Оперативная группа полиции мексиканского штата Сан-Луис-Потоси подверглась вооруженному нападению в муниципалитете Район, в ходе перестрелки 13 человек были ликвидированы и еще двое задержаны."В результате столкновения 13 подозреваемых в совершении преступлений были убиты, еще двое лиц, участвовавших в нападении, задержаны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Спецоперация в муниципалитете началась после задержания двух женщин, которые рассказали, что участвовали в тайном захоронении тел, и указали правоохранителям место нахождения останков.В ходе последовавших розыскных мероприятий оперативную группу атаковали неизвестные, попытавшись укрыться в одном из домов. При штурме здания были уничтожены 10 мужчин и три женщины в бронежилетах. Еще двое в бронежилетах, мужчина и женщина, были обнаружены в автомобиле на придомовой территории.Правоохранители изъяли на месте событий 27 автоматов и винтовок калибра 7,62, а также 6 автомобилей, включая пикап с номерами штата Флорида, США.
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в мире, мексика, флорида
В Мексике 13 человек убиты в перестрелке с полицией
В центральной Мексике 13 человек убиты в результате перестрелки с полицией
МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Оперативная группа полиции мексиканского штата Сан-Луис-Потоси подверглась вооруженному нападению в муниципалитете Район, в ходе перестрелки 13 человек были ликвидированы и еще двое задержаны.
"В результате столкновения 13 подозреваемых в совершении преступлений были убиты, еще двое лиц, участвовавших в нападении, задержаны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спецоперация в муниципалитете началась после задержания двух женщин, которые рассказали, что участвовали в тайном захоронении тел, и указали правоохранителям место нахождения останков.
В ходе последовавших розыскных мероприятий оперативную группу атаковали неизвестные, попытавшись укрыться в одном из домов. При штурме здания были уничтожены 10 мужчин и три женщины в бронежилетах. Еще двое в бронежилетах, мужчина и женщина, были обнаружены в автомобиле на придомовой территории.
Правоохранители изъяли на месте событий 27 автоматов и винтовок калибра 7,62, а также 6 автомобилей, включая пикап с номерами штата Флорида
, США.