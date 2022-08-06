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Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом терроризма - РИА Новости, 06.08.2022
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Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом терроризма
Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом терроризма - РИА Новости, 06.08.2022
Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом терроризма
Атака украинских войск на Запорожскую АЭС может быть расценена как акт ядерного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:39
2022-08-06T14:40
в мире
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энергодар
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атака украинских войск на Запорожскую АЭС может быть расценена как акт ядерного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт."Можно сделать вывод о том, что систематические нападения на Запорожскую АЭС выбраны ими в качестве метода ведения войны, что запрещено международным правом и общими принципами гуманности, человечности и здравого смысла. Таким образом, нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма", - написал Косачев в своём Telegram-канале.Он отметил, что к такому выводу приходит отказ украинских властей выполнять нормы международных актов в сфере безопасности ядерных объектов, в числе которых Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года, а также Женевская конвенция 1977 года.Кроме того, подчеркнул сенатор, атака была совершена в дни проведения конференции ООН по нераспространению ядерного оружия. "Это ставит на повестку дня вопрос о соблюдении Украиной своих международных обязательств в сфере безопасности ядерных объектов", - убеждён Косачев.
https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html
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в мире, украина, энергодар, россия, оон, запорожская аэс
14:39 06.08.2022 (обновлено: 14:40 06.08.2022)
 
Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом терроризма

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом ядерного терроризма

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атака украинских войск на Запорожскую АЭС может быть расценена как акт ядерного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.
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"Можно сделать вывод о том, что систематические нападения на Запорожскую АЭС выбраны ими в качестве метода ведения войны, что запрещено международным правом и общими принципами гуманности, человечности и здравого смысла. Таким образом, нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма", - написал Косачев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что к такому выводу приходит отказ украинских властей выполнять нормы международных актов в сфере безопасности ядерных объектов, в числе которых Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года, а также Женевская конвенция 1977 года.
Кроме того, подчеркнул сенатор, атака была совершена в дни проведения конференции ООН по нераспространению ядерного оружия. "Это ставит на повестку дня вопрос о соблюдении Украиной своих международных обязательств в сфере безопасности ядерных объектов", - убеждён Косачев.
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