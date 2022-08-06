https://ria.ru/20220806/koronavirus-1807706197.html
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2022
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2072 человека, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:23
2022-08-06T11:23
2022-08-06T11:23
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2072 человека, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался 1 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1683 человека.
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807391504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 2072 новых случая заражения коронавирусом